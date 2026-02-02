Hatezer méteres mélységben keresték, hogyan lehet legyőzni Kínát: a következő 700 évünket változtatja meg, amit most a felszínre hoztak

Japán folytatja az elszakadást Kínától a ritkaföldfém-ellátásban, a tengerek mélyén keres forrásokat, és hatezer méteres mélységből felhozták az első ilyen kulcsfontosságú nyersanyagokat tartalmazó üledéket. Korábban még senki nem próbálkozott ilyesmivel, most pedig megvizsgálják az üledék ásványianyag-tartalmát, hogy kiderítsék, gazdaságos-e a kitermelésnek ez a formája. A környezetvédők azonban aggódnak.

A ritkaföldfémek a tenger fenekén lévő iszapban rejlenek, ezt hozzák fel hatezer méteres mélységből / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

Kína dominálja a ritkaföldfémek bányászatát és feldolgozását, a belőlük készült mágnesek világpiacát, és a helyzetét nem fél fegyverként használni. Az Európai Unió és az Egyesült Államok mellett Japán is próbál függetlenedni Pekingtől, és ezt az előbbieknél korábban meg is kezdte, miután Kína egy heves területi vitát követően kiviteli tilalmat vezetett be vele szemben.

A felhalmozás, az újrahasznosítás és az alternatív technológiák támogatása mellett Japán azóta nagy összegeket fektetett be nem kínai ritkaföldfémprojektekbe, különösen az ausztrál Lynasba, amely a világ legnagyobb ritkaföldfémgyártója Kínán kívül.

Az erőfeszítéseknek köszönhetően Japán a korábbi 90 százalék helyett tavaly már csak nem egészen 60 százalékban függött Kínától a ritkaföldfémek tekintetében.

Ritkaföldfémek a tenger mélyéről?

Ezt akarják tovább csökkenteni a mélytengeri kitermeléssel. A japán bányászati teszthajó, a Csikjú a Tokiótól mintegy 1900 kilométerre délkeletre fekvő, félreeső Minamitori-sziget körüli vizekben hozza felszínre az üledéket, amely becslések szerint több mint 16 millió tonna ritkaföldfémet tartalmaz – a Nikkei tudósítása szerint ez a harmadik legnagyobb tartalék a világon.

Kezdődik az első minták tesztelése / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

Ez a gazdag lelőhely a lap szerint

730 évre elegendő diszpróziumot tartalmaz, amelyet telefonok és elektromos autók nagy szilárdságú mágneseiben használnak,

valamint 780 évre elegendő ittriumot, amely többek között a lézerekhez szükséges.

Ha Japánnak sikerülne folyamatosan kitermelni a ritkaföldfémeket a környékén, azzal biztosítaná a kulcsfontosságú iparágak hazai ellátási láncát, és kulcsfontosságú stratégiai eszköz lenne a kormány számára, hogy jelentősen csökkentse az ellátási lánc Kínától való függőségét

– mondta az AFP francia hírügynökségnek Kamiszuna Takahiro, a londoni székhelyű International Institute for Strategic Studies (IISS) kutatója.