Íme, bezzeg-Románia teljes valójában: mostantól betegszabadságra sincs pénz, sürgősségi rendelettel törölték el az eddigi táppénzt – ezzel magyarázza a kormány

Románia döntött, nem fizetik többé a betegszabadság első napját, az erről szóló sürgősségi kormányrendelet február elsején lépett hatályba – írta meg az MTI.

Románia: már betegszabadságra sincs pénz, sürgősségi rendelettel törölték el az eddigi táppénzt / Fotó: Unsplash

A jogszabály értelmében a betegszabadság

második és hatodik napja közötti juttatást a munkáltató, míg a hetedik naptól a gyógyulásig járó összeget az egészségbiztosítási alap fedezi.

A betegszabadság idején járó juttatások is csökkennek Romániában:

a legfeljebb hétnapos betegszabadság esetén bére 55 százalékát,

8 és 14 nap közötti betegszabadság esetén annak 65 százalékát kapja meg a keresőképtelenné vált munkavállaló

és csak a 15 napot meghaladó betegszabadság esetekben kapja meg az eddig – a betegszabadság hosszától függetlenül alkalmazott – 75 százalékos térítést.

A jövő év végéig hatályos rendelkezéssel a bukaresti kormány a fiktív betegségekre kiírt betegszabadságok számát akarja tovább korlátozni, legalábbis papíron ez az indoklás.

Ugyanakkor az is elvitathatatlan tény, hogy a rekordméretű költségvetési hiány lefaragása érdekében

az egészségügyi kormányzat már tavaly nyáron hadat üzent a betegszabadsággal történő visszaéléseknek, ellenőrzéseket és büntetéseket helyezett kilátásba.

Ennek lett is foganatja: a figyelmeztetések nyomán tavaly a második fél évben 28 százalékkal kevesebb pénzt kellett betegszabadságra kifizetni, mint az előző év azonos időszakában.

A szaktárca számításai szerint ez évi 1,5 milliárd lejes (112 milliárd forint) megtakarítást eredményez az egészségbiztosítási pénztár számára, lehetővé téve 41 új gyógyszer felvételét az ártámogatott gyógyszerek listájára. Ezt az érvrendszert azonban érdemes részben a politikai marketing számlájára írni.

Mindenesetre Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter korábban rámutatott, hogy

gyanúsan sokan betegszenek meg Romániában a hosszú hétvégék előtti, vagy utáni napokon, a karácsonyi ünnepek és szilveszter között, illetve más hivatalos munkaszüneti napok környékén.

A tárcavezető elismerte, hogy lehetetlen ellenőrzésekkel kiszűrni a visszaéléseket, ezért folyamodtak ahhoz a módszerhez, amelyet szerinte más európai országok is alkalmaznak a rövid időtartamú, fiktív betegszabadságok számának visszaszorítására. Példákat nem közölt a tudósítás.