Brutális gázáremeléssel kezdik a tavaszt, máris beleborzong a bezzeg-ország – az energiacégek tartják a markukat

Románia lassan minden "bezzegtől" megszabadul, sok évnyi túlköltekezés után tavaly kényszerűen át kellett adnia a gyeplőt a megszorítások mestereinek – és heteken belül jön egy újabb pirula, amit le kell nyelniük a háztartásoknak. A román rezsicsökkentés eleve nem volt olyan hatékony, mint a magyar, amely az Európai Unió legalacsonyabb díjait biztosítja az energiaválság sokkja ellenére. A árampiacon Románia új urainak első dolga volt feladni, most pedig sorra kerül a gáz is: tarthatják a markukat az energiacégek.

Románia gázáremelése: olyan szép löket van a csőben, hogy még Moldováig is eljuthat Fotó: AFP

Az áramszámlák összege azonnal 61 százalékot ugrott a szomszédban, amikor tavaly július 1-ével kivezették az árbefagyasztást, egy csapásra 5,1-ről 7,8 százalékra lőve az inflációt, ami aztán a 10 százalékot is majdnem megközelítette.

Ez csak egyike volt a tavalyi megszorító intézkedéseknek, amelyekre azért volt szükség, mert korábban olyan magasra duzzasztották az állami költségvetés hiányát, amire a Medgyessy Péter-Gyurcsány-Ferenc-Bajnai Gordon érában is csettintettek volna Magyarországon.

A Romániában élők számára az sem újdonság, hogy még évekig újabb és újabb megszorításokra számíthatnak, és az is ismert volt, hogy idén április 1-jének legcsattanósabb tréfájaként a gázárakra még a világjárvány idején tett sapkát is leüti a kormány.

Lassacskán kijönnek az információk arról is, mekkora áremelésre számíthatnak a háztartások, és már látszik, hogy a nyűgeiktől megszabadult energiavállalatok már kezdetben sem lesznek szégyenlősek. Ilyen a rezsicsökkentés konyec átmenet.

Visszatérés a magas árréshez, lefordítva: átrendezik a jövedelmeket, és nem a háztarrtások javára

Az energiaszolgáltatók – köztük

az Engie,

a PPC Energie,

a Premier Energy

és a Nova Power&Gas – már megkezdték az árajánlatok közzétételét az április 1-je utáni időszakra, amikor megszűnnek az árplafonok – jelenti az Adevarul.

Az ANRE (állami energiahatóság) oldalán 2026. április 1-jére megjelenő ajánlatok – 0,30 és 0,38 lej/kWh között, áfával együtt – nem csupán új árakat jelentenek, hanem azt is jelzik, hogy az ellátási piac már nem a beszerzési költségek alapján értékeli az energiát, hanem a kockázat nagysága, a kereskedelmi óvatosság, illetve egyes szereplők esetében a magas árrésekhez való egyértelmű visszatérés szerint

– idézte a román lap Dumitru Chisăliță energiapiaci szakértőt, az Okosenergia Egyesület (AEI) elnökét.