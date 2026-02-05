Románia döntött a rezsicsökkentésről, ennyit fizet a lakosság a gázért: óriási mező kitermelése kezdődik a Fekete-tengeren

Egy évvel meghosszabbítja a földgáz árplafonját a román kormány – jelentette be szerda esti sajtótájékoztatóján Ilie Bolojan miniszterelnök.

Románia döntött a rezsicsökkentésrő / Fotó: Stramp / Shutterstock

A döntés értelmében a lakossági fogyasztók és a hőerőművek számára 2027. március 31-ig megmarad az államilag szabályozott gázár, miközben a vállalatok már április 1-jétől piaci áron jutnak hozzá az energiahordozóhoz.

A kormányfő szerint a kabinetnek egyszerre kell előkészítenie a gázpiac liberalizálását és megvédenie a lakosságot egy esetleges inflációs sokktól. „Lépéseket kell tennünk az árplafon megszüntetésére, ugyanakkor nem engedhetjük meg, hogy az ellenőrizetlen áremelkedés újabb terhet rójon az állampolgárokra” – idézte Bolojant a profit.ro.

A bukaresti kormány által választott kompromisszum alapján a cégek áprilistól piaci áron vásárolják a földgázt, míg a háztartások és a távhőtermelők továbbra is hatósági védelem alatt maradnak.

Jelenleg a lakosság kilowattóránként 0,31 lejért (23,2 forint), a vállalatok pedig 0,37 lejért (27,7 forint) jutnak gázhoz.

Az ágazati szakemberek az elmúlt hónapokban egyre erőteljesebben sürgették az árplafon kivezetését, arra hivatkozva, hogy a piaci árak jelenleg alacsonyabbak a kormány által meghatározott maximumnál. A bukaresti versenyhivatal elnöke, Bogdan Chirițoiu a hét elején nyíltan azt javasolta a kormánynak, hogy ne halassza tovább a gázpiac liberalizálását.

Ilie Bolojan a döntést elsősorban azzal indokolta, hogy 2026–2027-ben megkezdődik a Fekete-tengeri Neptun Deep gázmező kitermelése, ami jelentősen növelheti Románia belföldi gázkínálatát, és lefelé nyomhatja a nagykereskedelmi árakat. A kormány arra számít, hogy ez hosszabb távon a lakossági árakban is kedvező hatással jelenik meg.

Addig azonban Bukarest nem kockáztat:

a lakossági földgáz és a távhőtermelésre használt gáz árát továbbra is a teljes ellátási láncon szabályozni fogják, a termelőktől a szolgáltatókig.

Költségvetési szigor után gazdaságélénkítés

A gázárplafon fenntartása egy szélesebb gazdaságpolitikai csomag része. Bolojan bejelentette: a kormány jövő héten parlamenti vita nélkül, felelősségvállalással fogadja el a deficitcsökkentő intézkedések utolsó csomagját, ami lehetővé teszi, hogy február 20-ig benyújtsák az idei költségvetés tervezetét.