Fellázadtak a románok a megszorítások ellen, nagyon veszélyes helyen, pedig ez még az eleje – mi lesz ebből?

Két hét múlva lesz a 119. évfordulója Európa utolsó nagy parasztfelkelése kirobbanásának, amely ezrek halálához és még több ember letartóztatásához vezetett. A gyulladási pont, Flamonza (románul Flamanzi) – akkor falu, ma város – a hosszú történelmi szünet után ismét címlapra került, mert lakói nem hajlandók kifizetni a tavaly kezdődött román megszorítások során megemelt helyi adókat. Románia legvisszamaradottabb, északkeleti régiójában vagyunk, az egyik legszegényebb európai ország, Moldova közvetlen szomszédságában.

Romániai megszorítások: az ország és Európa legszegényebb vidékeinek egyikén igazán nem áhítoztak a közeli háború után még adóemelésekre is, és történelmileg ez egy robbanékony környék / Fotó: NurPhoto via AFP

Ez itt a román Viharsarok. Ahol újra felhők gyülekeznek.

Romániáról általában azt kell tudni, hogy a helyben beszedett adók és díjak hagyományosan sokkal kisebb részét adják a helyi önkormányzatok bevételének, mint Magyarországon, sokkal jobban függenek a központi pénzektől.

Mondani se kell, a bőrükből ugranának ki, ha Budapesthez hasonló saját jövedelmük lenne.

Persze nincs, mégse futnak a kormányhoz kéztördelve pénzért. Hiába is tennék, és jelenleg már annak is örülnének, ha békén hagynák őket, de fordítva van.

Az előző kormányok majdnem úgy kiköltekeztek, mint Magyarország utolsó baloldali urai, emiatt tavaly kényszerűen és várhatóan több évre elnyúlóan megszorítások kezdődtek. Bukarestben úgy gondolták, ideje kezdeni valamit azzal a régi problémával is, hogy a helyi önkormányzatok kevés adót szednek be, szedjen be mindenki többet. És lőn.

A flamonzaiak ettől már kiugrottak a bőrükből, csak nem örömükben – jelenti az Adevarul.

Romániai megszorítások: az emberek bosszút állnak

Az adóemelések nem mindenhol azonos hatásúak, de hatni hatnak, ami kiolvasható a flamonzaiak reakciójából is.

Nagybányán például, ahol legalább minden tizedik lakos még mindig magyar, bizonyos építményekre már tavaly egyenesen megduplázták az adót, Bukarest sokkal jobban járt a maga 10 százalékos emelésével. Idén újabb emelések érkeztek.

Flamonzában úgy esett le a dolog, hogy ezúttal nem kaszát-kapát ragadtak, hanem sokan úgy döntöttek, akkor inkább nem fizetik a megemelt helyi adókat. Illetve elhalasztják, amíg csak lehet – finomít a megfogalmazáson az Adevarul. Olyannyira, hogy ez már a hivatal figyelmét sem kerülhette el. Ez a fajta lázadás bumerángként fog visszaütni a közösségre és a helyiekre – figyelmeztetnek.