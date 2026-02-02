Alig van kiút a fogyókúrás csodagyógyszerekből: ezeket a kockázatokat kevesen mérlegelik, amikor elkezdik szedni

Az úgynevezett GLP–1 készítményeket egyre inkább életmódjellegű megoldásként mutatja be a marketing. Ezeket a rendkívül hatásos súlycsökkentő gyógyszereket azonban élethosszig kell szedni, úgy, mint a krónikus betegségek esetében. Eredetileg a cukorbetegség kezelésére találták ki, gyógyhatásai miatt azóta számos más problémára, köztük az elhízás kezelésére is alkalmazzák. A fogyasztók fele egy éven belül abbahagyja a kezelést, úgy, hogy gyakran nincsenek tisztában azzal, mi következik ezután. Pedig a csodagyógyszer letétele után hamar érkezik a feketeleves – derült ki a The Wall Street Journal cikkéből. Robert Kushner, a Northwestern Egyetem elhízásspecialistája szerint már az elején beszélni kell arról, mi történik majd a leállás után.

A súlycsökkentő gyógyszereknek komoly árnyoldaluk van, amiről még a szedés előtt beszélni kell / Fotó: Inside Creative House / Shutterstock

Az olyan készítmények, mint az Ozempic, a Mounjaro vagy a Zepbound, a szervezetben természetesen is előforduló bélhormonokat – például a GLP–1-et – utánozzák, csökkentik az étvágyat és gyorsabb teltségérzetet okoznak. A kutatások szerint a gyógyszerek elhagyása után a fogyasztók jellemzően nagyjából másfél éven belül visszahízzák a leadott kilókat. Emellett visszarendeződnek a vércukor-, vérnyomás- és koleszterinszintekben elért javulások is.

Egy, a British Medical Journalben (BMJ) januárban megjelent elemzés szerint

azok, akik GLP–1 gyógyszerek szedése után híznak vissza, négyszer gyorsabban szedik fel a kilókat, mint azok, akik életmódbeli változtatásokkal fogytak le.

Egy korábbi vizsgálat azt találta, hogy az ilyen módon fogyók esetében átlagosan négy évbe kellett ahhoz, hogy visszatérjen a kiinduló testsúly.

Az elemzés 37 tanulmányt vizsgált, amelyek testsúlycsökkentő gyógyszereket szedő embereket követtek – ezek közül hat kizárólag GLP–1 készítményeket elemzett. Az eredmények szerint a GLP–1-et szedők átlagosan 14,5 kilót fogytak, ám a gyógyszer elhagyását követő első évben ebből átlagosan 9,5 kilót visszahíztak.

A gyógyszerszedés ideje alatt a résztvevők egészségi mutatói – például a vérnyomás, a koleszterinszint és a vércukorszint – javultak, ám a kezelés leállítása után nagyjából 1,4 éven belül visszatértek a korábbi szintekre, párhuzamosan a testsúlygyarapodással.