Alig van kiút a fogyókúrás csodagyógyszerekből: ezeket a kockázatokat kevesen mérlegelik, amikor elkezdik szedni
Az úgynevezett GLP–1 készítményeket egyre inkább életmódjellegű megoldásként mutatja be a marketing. Ezeket a rendkívül hatásos súlycsökkentő gyógyszereket azonban élethosszig kell szedni, úgy, mint a krónikus betegségek esetében. Eredetileg a cukorbetegség kezelésére találták ki, gyógyhatásai miatt azóta számos más problémára, köztük az elhízás kezelésére is alkalmazzák. A fogyasztók fele egy éven belül abbahagyja a kezelést, úgy, hogy gyakran nincsenek tisztában azzal, mi következik ezután. Pedig a csodagyógyszer letétele után hamar érkezik a feketeleves – derült ki a The Wall Street Journal cikkéből. Robert Kushner, a Northwestern Egyetem elhízásspecialistája szerint már az elején beszélni kell arról, mi történik majd a leállás után.
Az olyan készítmények, mint az Ozempic, a Mounjaro vagy a Zepbound, a szervezetben természetesen is előforduló bélhormonokat – például a GLP–1-et – utánozzák, csökkentik az étvágyat és gyorsabb teltségérzetet okoznak. A kutatások szerint a gyógyszerek elhagyása után a fogyasztók jellemzően nagyjából másfél éven belül visszahízzák a leadott kilókat. Emellett visszarendeződnek a vércukor-, vérnyomás- és koleszterinszintekben elért javulások is.
Egy, a British Medical Journalben (BMJ) januárban megjelent elemzés szerint
azok, akik GLP–1 gyógyszerek szedése után híznak vissza, négyszer gyorsabban szedik fel a kilókat, mint azok, akik életmódbeli változtatásokkal fogytak le.
Egy korábbi vizsgálat azt találta, hogy az ilyen módon fogyók esetében átlagosan négy évbe kellett ahhoz, hogy visszatérjen a kiinduló testsúly.
Az elemzés 37 tanulmányt vizsgált, amelyek testsúlycsökkentő gyógyszereket szedő embereket követtek – ezek közül hat kizárólag GLP–1 készítményeket elemzett. Az eredmények szerint a GLP–1-et szedők átlagosan 14,5 kilót fogytak, ám a gyógyszer elhagyását követő első évben ebből átlagosan 9,5 kilót visszahíztak.
A gyógyszerszedés ideje alatt a résztvevők egészségi mutatói – például a vérnyomás, a koleszterinszint és a vércukorszint – javultak, ám a kezelés leállítása után nagyjából 1,4 éven belül visszatértek a korábbi szintekre, párhuzamosan a testsúlygyarapodással.
A GLP–1-es súlycsökkentő gyógyszerek összezavarják a szervezetet és az elhagyásuk után brutális lesz az étvágy
Általánosságban elmondható, hogy fogyáskor lelassul az anyagcsere, és a szervezet kevesebb kalóriát éget el. A metabolikus adaptáció alapján a szervezet stressz vagy éhezés idején lassítja az anyagcserét és energiát spórol.
Kevin Hall, a National Institutes of Health korábbi vezető kutatója szerint "ezek a gyógyszerek a szedésük alatt megzavarják a visszajelzési rendszert, viszont amikor valaki abbahagyja a kezelést miután sokat fogyott, az étvágya jóval nagyobb lesz, mint korábban, ezért túl sok kalóriát visz be".
Az orvosok szerint nem meglepő, hogy a gyógyszert abbahagyók gyorsabban híznak vissza, mint azok, akik diétával és mozgással fogytak. Amikor valaki abbahagyja a diétát, általában nem egyik napról a másikra tér vissza a korlátlan étkezéshez. Ez jellemzően fokozatos folyamat– mondja Katherine H. Saunders, a Weill Cornell Medicine oktatója és a FlyteHealth társalapítója.
A GLP–1 elhagyásakor „az éhség és az étellel kapcsolatos kényszergondolatok brutális erővel térnek vissza”.
Másodjára már nem olyan hatékony a súlycsökkentő gyógyszer
Robert Kushner, a Northwestern Egyetem elhízásspecialistájának kevés olyan páciense volt, aki hosszú távon meg tudta tartani a testsúlyát a GLP–1 elhagyása után.
Kushner hangsúlyozza, hogy
az elhízás kezelése nem különbözik a magas koleszterinszint vagy a cukorbetegség kezelésétől. Ha valaki abbahagyja a sztatin szedését, a koleszterinszint újra megemelkedik; ha elhagyja az inzulint, a cukorbetegség visszatér.
Az úgynevezett testsúlyciklus – az ismételt fogyás és hízás – az orvosok szerint kedvezőtlenül befolyásolhatja a zsír és az izom arányát.
Fogyáskor a testsúlyvesztés egynegyede–egyharmada izom, míg visszahízáskor inkább zsír rakódik le. Azaz megváltozik a testösszetétel.
Az étvágy visszatérése mellett a visszahízás pszichológiai hatása is jelentős lehet: sokan levertté válnak, és kevésbé motiváltak a mozgásra.
A legnagyobb sikereket azok érik el, akik az életmódváltást gyógyszeres kezeléssel kombinálják– mondja Gitanjali Srivastava, a Vanderbilt Egyetem elhízásgyógyászati igazgatója.
Egy másik, kevésbé vizsgált jelenség az, amikor valaki abbahagyja a GLP–1 szedését, majd később újra elkezdi. Saunders szerint ilyenkor a gyógyszer nem mindig működik olyan hatékonyan másodszorra vagy harmadszorra.
