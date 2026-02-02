Deviza
Szaúd-Arábia
NEOM
Vision 2030

Egymás után bukik bele Szaúd-Arábia a gigantikus építészeti projektjeibe

Az Ázsiai Olimpiai Tanács „megerősítette a 2029-es téli játékok elhalasztását”, amelyeket eredetileg a Szaúd-Arábiában, Neomban található, még fel nem épült Trojena síközpontban rendeztek volna meg. És nem a Trojena az egyetlen projekt, amely jelentős csúszásokkal és finanszírozási nehézségekkel küzd. Úgy tűnik, túl nagy fába vágta a fejszéjét Szaúd-Arábia a Vision 2030 elnevezésű gigászi tervével.
VG
2026.02.02, 13:26
Frissítve: 2026.02.02, 13:43

A hét elején az Ázsiai Olimpiai Tanács (OCA) és a Szaúdi Olimpiai és Paralimpiai Bizottság közösen bejelentette, hogy a 2029-es ázsiai téli játékokat határozatlan időre elhalasztják. A halasztásra nem adtak hivatalos okot, és az sem világos, hogy a rendezvényt továbbra is Trojenában rendezik-e meg, vagy alternatív házigazdát keresnek a 2029-es eseményhez –  számolt be a Dezeen. És nem a Trojena az egyetlen példa a Neom projektjeinek „leépítésére”, úgy, hogy mindeközben Szaúd-Arábia olyan nagyszabású nemzetközi események megrendezésére is készül, mint a 2030-as rijádi világkiállítás vagy épp a 2034-es FIFA-világbajnokság.

Szaúd-Arábia 2022-ben jelentette be, hogy a Trojena síközpont ad majd otthont a 2029-es ázsiai téli játékoknak
Szaúd-Arábia 2022-ben jelentette be, hogy a Trojena síközpont ad majd otthont a 2029-es ázsiai téli játékoknak

A Trojena síközpontot eredetileg idén kellett volna befejezni, de a hírek szerint a projekt jelentős késedelmekbe ütközött, a befejezés dátuma pedig egyelőre nem ismert. A Reuters hírügynökség már tavaly is arról számolt be, hogy az OCA alternatív házigazdákat keresett az eseménynek, és hivatalosan is felvette a kapcsolatot a Koreai Sport- és Olimpiai Bizottsággal (KSOC), hogy kiderítsék, melyik lehetne az az ország, amelyik megrendezhetné az eseményt. 

A 2029-es játékok Szaúd-Arábiának történő odaítéléséről szóló döntést annak idején egy futurisztikus alpesi falu, egy hatalmas mesterséges tó és műhóval borított sípályák látványtervei alapján hozták meg. Azóta azonban kiderült, hogy a téli sportok Mekkájának megépítése sivatagi környezetben a korábban vártnál is nagyobb kihívást jelent.

Trojena a Neom megaprojekt egyik kulcsfontosságú eleme

A hatalmas infrastrukturális beruházásokat igénylő projekt a Neom része, amely a Vision 2030 egyik központi pillére, azaz része annak a nagyszabású tervnek, amelynek eredményeként Szaúd-Arábia 2030-ra jelentősen csökkenteni kívánja a kőolajtól való gazdasági függőségét. A 2017-ben bejelentett Neom egy olyan óriásmetropolisz, amely 2030-ra valósulna meg, és eredetileg 500 milliárd dollárba került volna. Bár ezt azóta jócskán felülírta a valóság, ugyanis a Neom várható költségeit jelenleg 1,5 billió dollárra becsülik. 

A Neom projekt részeként Trojena mellett több más régióban is fejlesztenek: a The Line-ban kapna helyet a 2034-es FIFA-világbajnokság egyik stadionja, Oxagon, a vízen lebegő város a fejlett és tiszta iparágak központja és létfontosságú kereskedelmi csomópont lenne. Sindalahban jacht- és vitorláskikötő épül, luxushotelekkel és a világmárkák üzleteivel, míg az Akabai-öböl partvidékén a Magna turisztikai központ és nemzeti park kapna helyet.

Bár a szakértők szerint a Neom a szaúdi finanszírozási nehézségek ellenére is meg fog megvalósulni, de valószínűleg kisebb léptékben és hosszabb idő alatt, mint az eredetileg tervezett.

A szaúdi koronaherceg, Mohammed bin Szalmán friss bejelentése pedig szintén arról árulkodik, hogy mára sokkal kisebb fejlesztést képzel el, mint eredetileg tervezték. Ugyanakkor a királyság olajfüggő gazdaságának diverzifikálása továbbra is kiemelt prioritás a koronaherceg számára, aki célul tűzte ki, hogy Szaúd-Arábiát a mesterséges intelligencia globális vezetőjévé tegye.

További részletek és a Trojenáról készült videó az Origo oldalán láthatók.


 

 

 

