Németország
sztrájk
német gazdaság

Megbénulnak a német városok, hajnalban megkezdődött a gigantikus országos sztrájk: máris 100 millió eurós a veszteség a gazdaságban – ez a követelése a dolgozóknak

Hétfőn országszerte megbénul a német helyi és regionális tömegközlekedés a Verdi szakszervezet egész napos figyelmeztető sztrájkja miatt, amely 15 tartományt érint. Gazdasági szakértők jelentős nemzetgazdasági károkra figyelmeztetnek: egy napos sztrájk is 100–200 millió euró értékvesztést okozhat.
VG/MTI
2026.02.02, 06:38
Frissítve: 2026.02.02, 07:00

Országszerte jelentős fennakadások várhatók hétfőn egész nap a németországi helyi és városkörnyéki tömegközlekedésben a Verdi szakszervezet figyelmeztető sztrájkja miatt.

Verdi warning strikes in local transport - Mecklenburg-Vorpommern Hajnalban megkezdődött a német országos sztrájk: máris 100 millió eurós a veszteség a gazdaságban – ez a követelése a dolgozóknak
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A munkabeszüntetés csaknem mind a 16 tartományt érinti. A Verdi (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft) közlése szerint számos települési közlekedési vállalatnál a buszok, villamosok és metrók a telephelyeken maradnak.

A Deutsche Bahn (DB) regionális és elővárosi vonatjáratai – köztük a berlini, hamburgi, müncheni, stuttgarti, kölni, nürnbergi és Rhein-Main térségi S-Bahnok -, valamint a DB regionális és távolsági vonatai viszont a vállalat tájékoztatása szerint menetrend szerint közlekednek, mivel a DB-t nem a Verdi képviseli a jelenlegi akcióban.

A sztrájk különösen a munkába járóknak, a diákoknak és a szülőknek okozhat nehézséget. Szakértők felhívták a figyelmet arra, hogy a munkavállalóknak alapvetően saját felelősségük időben beérni a munkahelyre, a közlekedési sztrájk nem mentesít a késés következményei alól.

Ezt követelik a munkavállalók

A Verdi körülbelül 100 ezer munkavállalót képvisel közel 150 helyi közlekedési vállalatnál és buszüzemnél. A szakszervezet követelései között átlagosan 12 százalékos béremelés, a heti és műszakidő csökkentése, hosszabb pihenőidők, valamint magasabb éjszakai és hétvégi pótlékok szerepelnek.

A tartományi tárgyalásokban eltérő igények fogalmazódtak meg: Baden-Württembergben 7 százalékos vagy legalább havi 300 eurós emelést, Bajorországban 668 eurós béremelést és rövidebb heti óraszámot, Berlinben 35 órás hetet és további három szabadnapot követelnek a munkavállalók.

Gazdasági szakértők jelentős nemzetgazdasági károkra figyelmeztetnek: egy napos sztrájk is 100–200 millió euró értékvesztést okozhat a kieső szolgáltatások, a hosszabb ingázási idők miatti termelékenységcsökkenés és a távolmaradások miatt,

Valami fatális baj van a német szélkerekekkel, már Merzék is kénytelenek voltak elismerni – az ág is húzza őket?
Nem kell atom, nem kell szén, nem kell orosz gáz – jól ismerjük Németország energiafinnyásságait: úgy manővereznek, mintha a világ legversenyképesebb gazdasága lenne. A német szélenergia problémáiról kevesebbet hallottunk: most ez a csontváz is kibukott a szekrényből.

