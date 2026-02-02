Nem javul a Tesla helyzete Európában, elveszíti a leghűségesebb piacát is
A január volt a Tesla egyik legrosszabb hónapja Európában, a kontinens nagy autópiacain nem sikerült javítania az eladásokon. Az amerikai gyártó jelentősen visszaesett eddigi leglojálisabb piacán, Norvégiában is, bár ez elsősorban az adókedvezmények szigorításának következménye, és visszaesést okozott az összes elektromos autó esetében.
Norvégia, amely az első európai országként tiltotta ki gyakorlatilag a belső égésű motorokat, sokáig kitartott a Tesla mellett, de a Reuters tudósítása szerint januárban 88 százalékkal visszaestek a márka eladásai az egy évvel korábbihoz és 98,5 százalékkal a decemberihez képest: az elmúlt hónapban
mindössze 83 darabot regisztráltak az országban.
Ebben azonban elsősorban az játszott szerepet, hogy a norvég kormány a múlt hónapban szigorított az adómentességi szabályokon, miután sikerült elérni a kitűzött célt, hogy 2025 végére az újonnan eladott autók 95 százaléka elektromos legyen. A szigorítás januárban 76 százalékos visszaesést okozott az elektromos autók (EV) értékesítésében.
Az viszont vitathatatlan tény, hogy Elon Musk elektromos márkája fokozatosan visszaszorul a kontinensen: az eladásai 27 százalékkal csökkentek tavaly, miközben az EV-ké összességében 30 százalékkal emelkedett a kontinensen.
Gyengén teljesített a Tesla Franciaországban is
A január nem csupán Norvégiában volt gyenge az amerikai gyártó számára, hanem a harmadik legnagyobb európai autópiacon, Franciaországban is, ahol a tavalyihoz képest 42 százalékkal kevesebbet adtak el belőle.
Mindössze 661 darabot regisztráltak az elmúlt hónapban, ami a legalacsonyabb szám az elmúlt három évben.
A Bloomberg tudósítása szerint Franciaországban kevesebb Teslát adtak el az elmúlt hónapban, mint
- a Volkswagen csoporthoz tartozó Cuprát
- vagy a Stellantishoz tartozó Jeepet.
A brit hírügynökség emlékeztetett, hogy a Tesla tavaly dobta piacra az Egyesült Államokban és Európában a Model Y és a Model 3 olcsóbb változatát, hogy válaszoljon az európai és kínai gyártók, elsősorban a Volkswagen és a Stellantis, valamint a BYD jelentette versenyre.
Musk egyesült államokbeli politikai szerepvállalásával és az európai radikális jobboldal támogatása miatt azonban sok potenciális vevőt elriasztott.
A nagyobb európai piacok elvesztését nem ellensúlyozza, hogy van, ahol jobban teljesített januárban: Svédországban 26, Dániában 3 százalékkal több Teslát regisztráltak, mint egy éve, de ez csak 512, illetve 458 eladott autót jelent.