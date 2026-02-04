Mélyponton Ukrajna olajtranzitja – a Mol is kevesebbet rendelt

Ukrajna 2025-ben mintegy 9,73 millió tonna orosz olajat szállított a Barátság (Druzsba) olajvezeték déli ágán keresztül az ExPro adatai szerint. A tranzit mennyisége az előző évinél 14 százalékkal kisebb, és ilyen alacsony nem is volt legalább 2014 óta, de valószínűleg soha, amióta Ukrajna független. Esett a Magyarországra juttatott tétel nagysága is.

A magyarországi célú tranzit is esett / Fotó: AFP

Két fontos ok a tranzit esése hátterében

Az orosz olajtranzit volumenének folyamatos csökkenése két tényezőnek tudható be. Először is, Csehország 2025 márciusában teljesen leállította az orosz olaj vásárlását, ezzel onnantól kezdve értelemszerűen megszűnt az oda irányuló tranzit. 2025-ben a Barátságon keresztül Csehországba mindössze 0,52 millió tonna orosz olaj jutott ezen az útvonalon, ami az ötöde a 2024-es 2,7 millió tonnának.

Másodszor, az orosz olajtranzit az év során ingadozott, egyes hónapokban a mennyiség az évtized legalacsonyabb szintjére esett. Például 2025 augusztusában mindössze 430 ezer tonnát tett ki. Ukrajna támadásokat hajtott végre olajszivattyú-állomások ellen Oroszországban, ami befolyásolta az Oroszországi Föderációból Európába szállított nyersolaj mennyiségét.

Ki vesz orosz olajat?

2025-ben a legnagyobb mennyiségű orosz olajat Szlovákiába szállították, közel 4,9 millió tonnát, 24 százalékkal többet, mint 2024-ben. Emellett 4,35 millió tonna olajat szállítottak Magyarországra, ami viszont 8 százalékos csökkenést takar.

Az orosz Lukoil ellen bevezetett nemzetközi szankciók nyomán az Ukrajnán keresztüli szállítások megrendelője 2024. szeptember 9-től a magyar Mol Nyrt. A társaság az orosz olajat a fehérorosz–ukrán határon vásárolja meg.

Az orosz olaj Ukrajnán keresztüli tranzitja 2026-ban is folytatódik, a tranzitmegállapodás 2029 végén jár le. Azonban most január 27-én Oroszország megtámadta a Barátság olajvezeték infrastruktúráját a lvivi (Lvov) régióban. Az eset kapcsán akkor a Külgazdasági és Külügyminisztériumot szóvivője, Paczolay Máté az Index kérdésére azt válaszolta, hogy információi szerint magát a vezetéket nem érte támadás, azonban feszültséget okozhat a régióban, hiszen közvetlenül érinti a magyar és a szlovák energiabiztonságot.