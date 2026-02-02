Zelenszkij kiborult, Ukrajna kifogyott a rakétákból: az elnök nekiesett Európának – "Tudják, hogy kiürültünk, ezért nem tudjuk visszaverni az oroszokat"

A PURL program (amerikai fegyverek vásárlása Ukrajna számára a NATO mechanizmusán keresztül) keretében történő fizetés késedelme miatt Ukrajna nem kapta meg időben a légvédelmi rendszerekhez szükséges rakétákat — közölte a Szuszpilne Novini.

Az Egyesült Államok nem adja Ukrajnának ingyen a rakétáit / Fotó: Dragos Asaftei / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Nincsen ingyenrakéta Ukrajnának

Zelenszkij elnök újságírókkal folytatott találkozóján nyilatkozott válaszul a davosi fórumon elhangzott beszédében az európai partnerekkel szembeni kritikával kapcsolatos kérdésekre.

Tudom, hogy repkednek a ballisztikus rakéták és a partnereim is tudják, hogy üres a hadosztályom. Voltak üres Nasamsok, volt egy üres Patriot. Az Egyesült Államok nem ad nekünk ingyenrakétákat. Lehet eltérő a hozzáállásunk. Ezt Európa fizeti. A részletet nem a PURL fizette. A rakéták nem érkeztek meg. Én csupán azt figyelem meg, hogy mi történik. Ezért mondom, hogy érzelmileg és információs szempontból egy síkon kell lennünk, hogy minden más hatékony és időszerű legyen

– mondta Zelenszkij.

Az elnök arról számolt be, hogy az oroszok megtámadhatták a kijevi

CHP-6,

CHP-5

és CHP-4 légvédelmi rakétákat,

de Ukrajna légvédelme a „ballisztikus csapások ellen felállított üres hadosztályok” miatt nem tudta visszaverni ezeket a támadásokat. A davosi gazdasági fórumon Zelenszkij elnök bírálta Európát Ukrajna támogatásának határozatlansága miatt, és határozott fellépésre szólította fel szövetségeseit.

Megakadnak a támogatások Ukrajna irányába

Továbbra sem jutott el Ukrajnába mintegy 250 millió dollárnyi, még Biden idején jóváhagyott amerikai támogatás, miközben az ország az egyik legnehezebb téli időszakát éli át az orosz támadások miatt megrongált energiarendszerrel. A források kifizetése az Egyesült Államokban rekedt meg, miután az új amerikai adminisztráció felülvizsgálat alá vonta az Ukrajnának szánt segélyeket. A Reutersnek nyilatkozó amerikai és ukrán tisztviselők szerint a segélyeket eredetileg az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségén, a USAID-en keresztül kívánták volna eljuttatni Ukrajnába.

A pénz célja a források szerint a cseppfolyósított földgáz importjának támogatása, valamint az orosz támadásokban megsérült energetikai létesítmények helyreállítása lett volna.

Ugyanakkor a Fehér Ház Költségvetési Hivatala (OMB) vitatja ezt az értelmezést. Az OMB álláspontja szerint az összeg nem volt kifejezetten energetikai célra elkülönítve, hanem egy szélesebb gazdasági csomag részeként szerepelt, amely Ukrajna kritikus ásványkincsszektorát is érinthette volna. Ez a nézetkülönbség az egyik oka annak, hogy a támogatás sorsa bizonytalanná vált.