Nincs miről beszélni: nyilvánosságra hozták, mennyi Ukrajna államadóssága, hihetetlen összeg – Zelenszkijnek az EU és az orosz vagyon maradt

Ukrajna államadóssága 2025 végére elérte a 9 042,7 milliárd hrivnyát, ami 213,3 milliárd dollárnak felel meg. Ez egy év alatt 29,5 százalékos növekedést jelent hrivnyában számolva, míg dollárban 28,4 százalékos volt az emelkedés – mutatott rá kedden az ukrán RBC a pénzügyminisztérium közlésére hivatkozva.

A tárca közleménye szerint „2025 folyamán Ukrajna állami és állami garanciával biztosított adósságának állománya hrivnyában kifejezve 2 061 milliárd hrivnyával (47,3 milliárd dollárral) nőtt, elsősorban a nemzetközi partnerektől származó hosszú lejáratú, kedvezményes finanszírozás bővülése miatt”.

A tavalyi év végén az állami és állami garanciával biztosított adósság mintegy 75 százaléka külső adósság volt. Ennek több mint felét az Európai Unióval szembeni kötelezettségek tették ki.

2025-ben az állami költségvetés legfontosabb finanszírozási forrását a G7-országoktól kapott hitelek jelentették, összesen 37,9 milliárd dollár értékben, amelyek egy része államadósságként jelenik meg. Emellett Ukrajna 12,1 milliárd dollár támogatást kapott az Európai Uniótól.

Az EU-tól származó kedvezményes hitelek állománya egy év alatt 1 654 milliárd hrivnyával (38,6 milliárd dollárral) nőtt. Ezekre a kölcsönökre azonban úgynevezett „türelmi idő” vonatkozik. Az Ukraine Facility program keretében nyújtott hitelek törlesztése csak 11–12 év múlva kezdődik, a kamatfizetést pedig az Európai Unió is átvállalhatja.

Az ERA program keretében nyújtott hitelek ráadásul egyáltalán nem terhelik az ukrán adófizetőket. Ezek visszafizetését a befagyasztott orosz vagyonból származó hozamokból tervezik fedezni.

Korábban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt közölte, hogy a háború egyetlen éve hozzávetőleg 120 milliárd dollárba kerül Ukrajnának.

A kormány emellett arra számít, hogy az államadósság GDP-arányos mutatója 106 százalékra emelkedik, míg a nominális adósság meghaladhatja a 10 000 milliárd hrivnyát.

Ukrajna idén megkezdi az Oroszországtól származó jóvátételek fogadását is. Ezeket az Európai Unió 140 milliárd dolláros „hiteleként” strukturálják, amelyet az Európában befagyasztott orosz vagyonból fedeznek.