Forradalmi akkumulátorgyár épülhet Ausztriában: ez csodafegyver Európának, jobb a kínainál – ideje Magyarországon is megismerni a vanádiumos rendszert

Skót megoldás a globális villamosenergia-piac alapproblémájára. A vanádiumos akkumulátorok, amelyek csodafegyverré válhatnak az áramszünetek és egyéb vészhelyzetek elleni küzdelemben, már úton vannak Ausztriába is.
Murányi Ernő
2026.02.01, 20:22
Frissítve: 2026.02.01, 20:22

Az Edinburgh közelében fekvő Motherwell város nevét valószínűleg csak a megrögzött futballrajongók ismerik Magyarországon, hiszen nem kínál túl sok turisztikai látványosságot. A skót kisváros csak annak válik igazán érdekessé, aki érdeklődik az árampiac és a modern akkumulátoros tárolás jövője iránt. Itt működik ugyanis a vanádiumos akkukat előállító Invinity gyár.

Vanádium
A vanádium / Fotó: Science Photo Library via AFP

Nem high-tech trükk, robusztus iparág

Az Invinity pedig arról nevezetes, hogy a falai között gyártják a vanádiumos hosszú távú energiatároló rendszereket, melyek Európa-szerte a zöld és stabil energiajövő egyik nagy reménységének számítanak.

Már a csarnokba belépve is egyértelmű: ez nem valami high-tech trükk, hanem egy robusztus iparág. Mindenütt acéltartályok láthatók.

A technológia valójában unalmas, de működik 

– mondja Joe Worthington, aki a Kronen Zeitungnak bemutatta a gyárat.

Motherwellben olyan redukciós-oxidációs (redox) akkumulátorokat gyártanak, amelyek nem cellákban, hanem folyadékban tárolják az áramot. Olyan vanádium elektrolitban, amely 77 százaléka víz, és olyan ártalmatlan, hogy bárki belemárthatja akár a kezét is. 

Hat akkumulátormodult csomagolnak egy konténerbe, amelyek súlya 26 tonna. Nehéz, hatalmas, de hosszú tárolási időt biztosít nagy mennyiségben.

A gyárban mindössze 117 alkalmazott dolgozik, akik között 16 vegyész finomítja a koncentrátumokat, a teljesítmény növelése és a költségek csökkentése érdekében. Több mint 20 éve folynak itt 

  • kutatások, 
  • optimalizálás 
  • és a különböző számítások is 

a helyi egyetemek támogatásával. 

Naponta hagyják el a konténerek az üzemet – legutóbb egyetlen nap alatt 40 akkumulátorrendszert szállítottak ki. Összesen körülbelül 2500 konténert használnak vagy telepítenek körülbelül 90 projekthez. Az egyik ilyen konténer már úton van Ausztria felé, azaz a technológia a szomszédunkba is megérkezett.

Vanádium: forradalmi akkumulátorgyár épülhet Ausztriában

Egyébként Európa eddigi legnagyobb vanádiumtároló projektje az angliai Sussexben található: 70 konténer, 22 megawattóra kapacitással. Összehasonlításképpen: Bécs Spittelau hulladékégető művének csúcsterhelése körülbelül 7 megawatt. 

A technológia számos alkalmazási területen vethető be, a szélerőművektől és adatközpontoktól kezdve az ipari üzemekig. Amerikában, San Diego közelében a Viejas indiánok rezervátumában még a kaszinót is napenergiával és vanádiumtárolással működtetik. 

Az utolsó lépés az energiafüggetlenség felé! 

– vallják az indiánok.

Nagy-Britannia példáján keresztül érthetők meg a vanádiumos tárolás előnyei. A szélenergia mintegy 70 százalékát Skóciában termelik, ám az áram nagy részét Londonban fogyasztják el. A hálózatok túlterheltek, és a bővítés elakadt. 

Csak London évente körülbelül egymilliárd eurót költ a szélturbinák ideiglenes leállítására, ami egy olyan abszurd rendszerprobléma, amit csak a tárolás oldhat meg.

 A hatalmas akkumulátorok az áramot ott veszik fel, ahol keletkezik, majd odaszállítják őket, ahol szükség van rájuk.

A megoldás ökológiai szempontból is rendkívül kedvező, hiszen a vanádiumos akkumulátorok 99 százalékban újrahasznosíthatók.

Míg egy megawattórányi lítiumtároló ártalmatlanítása Hamburgban vagy Hollandiában akár 50 000 euróba is kerülhet, és még így is veszélyes hulladékot hagy maga után, a vanádium továbbra is forgalomban maradhat. 

A vanádium ráadásul nagyobb mennyiségben van jelen a környezetünkben, mint a réz, és mindenhol megtalálható, ahol acélt gyártanak. Az Invinity Európát tartja termelési központjának, és új gyárakat is tervez.

Helyszínként akár Alsó-Ausztria is szóba kerülhet, mivel a brit vállalat egyik alapító részvényese, Josef Wildburger St. Pöltenből származik.

 

