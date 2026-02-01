Forradalmi akkumulátorgyár épülhet Ausztriában: ez csodafegyver Európának, jobb a kínainál – ideje Magyarországon is megismerni a vanádiumos rendszert

Az Edinburgh közelében fekvő Motherwell város nevét valószínűleg csak a megrögzött futballrajongók ismerik Magyarországon, hiszen nem kínál túl sok turisztikai látványosságot. A skót kisváros csak annak válik igazán érdekessé, aki érdeklődik az árampiac és a modern akkumulátoros tárolás jövője iránt. Itt működik ugyanis a vanádiumos akkukat előállító Invinity gyár.

A vanádium / Fotó: Science Photo Library via AFP

Nem high-tech trükk, robusztus iparág

Az Invinity pedig arról nevezetes, hogy a falai között gyártják a vanádiumos hosszú távú energiatároló rendszereket, melyek Európa-szerte a zöld és stabil energiajövő egyik nagy reménységének számítanak.

Már a csarnokba belépve is egyértelmű: ez nem valami high-tech trükk, hanem egy robusztus iparág. Mindenütt acéltartályok láthatók.

A technológia valójában unalmas, de működik

– mondja Joe Worthington, aki a Kronen Zeitungnak bemutatta a gyárat.

Motherwellben olyan redukciós-oxidációs (redox) akkumulátorokat gyártanak, amelyek nem cellákban, hanem folyadékban tárolják az áramot. Olyan vanádium elektrolitban, amely 77 százaléka víz, és olyan ártalmatlan, hogy bárki belemárthatja akár a kezét is.

Hat akkumulátormodult csomagolnak egy konténerbe, amelyek súlya 26 tonna. Nehéz, hatalmas, de hosszú tárolási időt biztosít nagy mennyiségben.

A gyárban mindössze 117 alkalmazott dolgozik, akik között 16 vegyész finomítja a koncentrátumokat, a teljesítmény növelése és a költségek csökkentése érdekében. Több mint 20 éve folynak itt

kutatások,

optimalizálás

és a különböző számítások is

a helyi egyetemek támogatásával.

Naponta hagyják el a konténerek az üzemet – legutóbb egyetlen nap alatt 40 akkumulátorrendszert szállítottak ki. Összesen körülbelül 2500 konténert használnak vagy telepítenek körülbelül 90 projekthez. Az egyik ilyen konténer már úton van Ausztria felé, azaz a technológia a szomszédunkba is megérkezett.

Vanádium: forradalmi akkumulátorgyár épülhet Ausztriában

Egyébként Európa eddigi legnagyobb vanádiumtároló projektje az angliai Sussexben található: 70 konténer, 22 megawattóra kapacitással. Összehasonlításképpen: Bécs Spittelau hulladékégető művének csúcsterhelése körülbelül 7 megawatt.