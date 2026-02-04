Deviza
vonat, vasút, MÁV Budapest–Belgrád vasútvonal
közlekedés
vasút
Szerbia
vonat
Budapest-Belgrád vasútvonal

A szerbek már rég túl vannak a Budapest-Belgrádon, a háttérben gyorsan összeraktak egy másik gyorsvasutat – drónfelvételek a gigaprojektről

Újabb kulcsfontosságú összeköttetést kap Szerbiában a Budapest–Belgrád vasútvonal. A szerb főváros a 2027-es világkiállításhoz kapcsolódóan gyorsvasúttal köti össze a repülőteret a központtal.
T. M.
2026.02.04., 16:48
Fotó: Hegyi Zsolt Facebook-oldala

Bár a szerbiai (és a magyarországi) vasútfejlesztések kapcsán a többségnek bizonyára a hamarosan átadásra kerülő Budapest–Belgrád vasútvonal jut eszébe, azonban déli szomszédunknál egy másik nagy horderejű beruházás is zajlik. A 2027-es belgrádi világkiállítás miatt egy nagy infrastrukturális projekt keretében jelentős munkálatok folynak.

Nikola Tesla Repülőtér, Belgrád, Szerbia Budapest-Belgrád vasútvonal gyorsvasút, vonat, közlekedés
Belgrádban is készül a ferihegyi gyorsvasúthoz hasonló infrastrukturális fejlesztés / Fotó: Andrej Isakovic / AFP

A szerb fővárosban egy új városi vasútvonal épül, amely összeköti a Nikola Tesla repülőteret és a Surcin városrészben épülő új nemzeti stadiont a belgrádi főpályaudvarral, ezzel együtt a Budapest–Belgrád vasútvonallal is. A beruházás lényegében a Budapesten készülő ferihegyi gyorsvasútra hasonlít, ahhoz hasonló horderejű közlekedésfejlesztés.

A vadonatúj, 18 kilométer hosszú vasútvonal kétvágányú lesz, és három megállóval és egy állomással fogja kiszolgálni az utasokat.

A munkálatok a Zemun polje állomáson kezdődtek, ahonnan az új vonal elágazik. Ott zajlik az első infrastrukturális projekt megvalósítása. Az ehhez köthető viaduktra még 2025 júliusában adták ki az építési engedélyt. A viadukt lehetővé teszi a meglévő vonal és az új vasútvonal összekötését. A Zemun polje állomáson a már meglévő vasúti vágányokat fogják felhasználni az új vonalhoz való csatlakozáshoz.

A Novosti szerb hírportál bejárta a 2027. május 15. és augusztus 15. között megrendezendő belgrádi világkiállításhoz kapcsolódó,  kulcsfontosságú infrastrukturális beruházás teljes szakaszát, és drónfelvételt is készített a vasútvonal építéséről.

 

Meglepetés: nyilvánosságra hozták a Budapest–Belgrád vasútvonal percre pontos menetrendjét, ezen a napon indulnak meg a vonatok, itt fognak megállni – minden megváltozik a fővárosi közlekedésben

Fontos információk láttak napvilágot a Budapest–Belgrád vasútvonal várható indulásával kapcsolatban. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója pénteken Kiskunhalason tartott tájékoztatót a vonallal érintett települések polgármestereinek, ahol részletesen tájékoztatta őket a Budapest–Belgrád vasútvonalon közlekedő Budapest–Kelebia viszonylat járatairól.

Az eseményen bemutatott prezentáció diáiból kiderül a pontos menetrend is:

  • Február 27-én 0:00 órakor megszűnik a vágányzár, indul a teherforgalom, kezdetben legfeljebb 100 kilométer per órás sebességgel.
  • A teherjáratok üzemeltetési és biztonsági tapasztalatokat szolgáltatnak a várhatóan március 15-én induló személyforgalomhoz.

Mindegyik járat Budapest-Keleti pályaudvarról indul és oda érkezik meg. A vonalon nemzetközi vonatok, gyorsvonatok, személyvonatok és elővárosi vonatok egyaránt közlekednek. Az első három típus kétóránként, az elővárosi járatok pedig óránként közlekednek a tervek szerint.

A prezentációban látszik a megállási rend is:

  • A nemzetközi vonatok belföldön csak Kiskunhalason, valamint a határnál állnak meg.
  • A személyvonatok minden megállóhelyen megállnak.
  • A gyorsvonatok Kiskunhalas, Soltvadkert, Kiskőrös, Szabadszállás és Kunszentmiklós állomásokon állnak meg. Kunszentmiklós és Budapest között minden megállóhelyen megállnak az elővárosi rendszer kiszolgálása érdekében.

