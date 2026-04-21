Sorra törlik a járatokat Európában – mutatjuk, visszakapja-e a pénzét, ha az öné is köztük van

A repülőgép-üzemanyag ára folyamatosan emelkedik a február 28-án kirobbant iráni konfliktus óta, és ennek hatása a gyakorlatban is egyre inkább érezhető. Nincs olyan nap, hogy a légitársaságok ne jelentenének be újabb járattörléseket Európában. Mutatjuk, mit tehet, ha ön is ezek egyikére váltott jegyet.
VG
2026.04.21, 12:57
Frissítve: 2026.04.21, 13:10

A londoni Energex elemzőcég adatai szerint az iráni háború kezdete óta a kerozin ára mintegy 122 százalékkal emelkedett, ami tovább növeli a költségeket a már így is kerülő útvonalakkal és lezárt légterekkel küzdő légitársaságok számára. A légiközlekedés költségeinek eddig is 20–30 százalékát tette ki az üzemanyag: így az árak emelkedése teljesen felborítja a korábbi üzleti modelleket.

Nincs olyan nap, hogy a légitársaságok ne jelentenének be újabb járattörléseket Európában. Fotó: Shutterstock
Az európai légitársaságok reakciója a kerozinhiányra: dráguló jegyek és ritkuló járatok

Noha a legsúlyosabban érintett régió Ázsia, ahol a kerozin árak 163 százalékkal emelkedtek éves szinten, ugyanakkor Európa is jelentősen függ a közel-keleti importtól. A "vén" kontinens repülőgép-üzemanyag-importjának mintegy 50 százaléka származik az Öböl térségéből. Így az áremelkedésen túl Európa akár néhány héten belül súlyos repülőgép-üzemanyaghiánnyal nézhet szembe, ha a Hormuzi-szoros körüli fennakadások nem oldódnak meg.

A légitársaságok sorra jelentik is be a járat-ritkításokat: most, a kizárólag business osztályú helyeket kínáló Beond függesztette fel a Maldív-szigetek és európai nagyvárosok közötti járatait a nyári szezonra. A vállalat csupán 2026 októberében, a téli menetrenddel tervezi az újraindítást. A légitársaság közlése szerint az érintett utasoknak teljes visszatérítést vagy díjmentes átfoglalást kínálnak a téli időszakra.

Mutatjuk, mit tehet, ha üzemanyaghiány miatt törlik a járatát

A Beond példája nem egyedi: korábban az Eurowings a Lufthansa és a Ryanair is bejelentette, hogy járatokat töröl. Jó hír viszont, hogy 

amennyiben a járatát a légitársaság törli, úgy az utasok jogosultak ingyenes átfoglalásra vagy teljes visszatérítésre.

Azonban az ilyen helyzetet valószínűleg rendkívüli körülménynek minősítik, így kártérítés nem jár. Ez azt jelenti, hogy bár a pénzt visszakapjuk, extra kompenzációra nem számíthatunk. A csomagban foglalt utazásoknál az utazásszervező köteles alternatívát kínálni vagy visszafizetni az összeget.

Kevesen tudják, de bizonyos esetekben az üzemanyag drágulását az utasokra is átháríthatják. 

Ez legfeljebb a teljes utazási díj 8 százalékáig történhet, és csak akkor, ha ezt a szerződés tartalmazza. A díjemelést legkésőbb 20 nappal az indulás előtt kell közölni. Ha az áremelés meghaladja a 8 százalékot, az utas jogosult elállni az utazástól díjmentesen. Összességében tehát a helyzet bizonytalan, de az utasok alapvető jogai továbbra is védettek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
