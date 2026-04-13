Vörös vonalat léphet át Brüsszel: új adókkal nyúlna bele a tagállamok kasszájába

Az Európai Bizottság több olyan adópolitikai javaslatot is előkészített, amelyek túlmutatnak a tagállami rendszerek koordinációján, és közvetlen uniós bevételi forrásokat teremtenének, ami a tagállami szuverenitás szűkítésének irányába mutat – derült ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzéséből.

Az adó független lenne a nyereségességtől, és közvetlenül az uniós költségvetést gyarapítaná / Fotó: Hans Lucas via AFP

A tervek egyik legvitatottabb eleme a vállalati árbevételen alapuló adó (CORE), amely minden olyan európai vállalatra kiterjedne, amelynek éves árbevétele meghaladja a 100 millió eurót. Az adó független lenne a nyereségességtől, és közvetlenül az uniós költségvetést gyarapítaná, évente mintegy 6,8 milliárd eurós bevételt generálva. A javaslat célja az Európai Unió pénzügyi autonómiájának erősítése és a tagállami hozzájárulásoktól való függés csökkentése.

A kritikusok szerint az új teher éppen azokat a közepes méretű vállalatokat sújtaná, amelyek kulcsszerepet játszanak az európai versenyképesség javításában. Ez különösen annak fényében ellentmondásos, hogy a 2028–2034-es uniós költségvetési ciklus egyik fő célja

az Egyesült Államokkal

és Kínával

szembeni, évtizedek alatt kialakult versenyképességi hátrány ledolgozása. A javaslat ráadásul erős politikai ellenállásba ütközött: több vezető tagállam, köztük

Németország

és Hollandia

szerint az EU-nak nincs jogalapja közvetlen adók kivetésére.

Dohányadó: drasztikus emelés és új uniós bevétel

A bizottság másik jelentős javaslata a dohánytermékek jövedékiadó-rendszerének reformja, amelynek deklarált célja, hogy 2040-re a dohányzók arányát a jelenlegi 24 százalékról 5 százalékra csökkentse az Európai Unióban. Ennek érdekében jelentősen emelnék a minimumadókat:

a cigaretták esetében az ezer szálra vetített kötelező minimumadó 90 euróról 215 euróra nőne, ami mintegy 140 százalékos emelést jelent, míg a vágott dohánynál a tehernövekedés elérné a 260 százalékot.

A javaslat kiterjesztené az egységes uniós szabályozást az új típusú termékekre is, így az e-cigarettákra, a hevített dohánytermékekre és a nikotinpárnákra. Emellett egy új mechanizmus (TEDOR) keretében a tagállamok által beszedett jövedéki adó egy részét – a jelenlegi tervek szerint mintegy 15 százalékát – közvetlenül az uniós költségvetésbe irányítanák. A bizottság ettől évente körülbelül 11 milliárd eurónyi közösségi bevételt vár, amelyet többek között a korábbi közös hitelfelvételek, például a NextGenerationEU program törlesztésére fordítanának.