Zelenszkij megúszta, a világ legnagyobb pénzhatalmai megengedték: elhalasztják Ukrajna adósságának törlesztését – eddig nem kell fizetniük a kölcsönt

A haladék komoly könnyítést jelent az állami költségvetés számára. Négy évig nem kell törlesztenie Ukrajnának az államadósságát, miután megszületett az új megállapodás a hitelezőkkel.
2026.04.18, 14:09

Ukrajna és hitelezői megállapodtak az államadósság törlesztésének felfüggesztéséről, ami 2030-ig jelentős pénzügyi mozgásteret ad Kijevnek. A döntés lehetővé teszi, hogy az ország a forrásait inkább védelemre, szociális kiadásokra és gazdasági helyreállításra fordítsa.

államadósság
Zelenszkij fellélegezhet: a hitelezők beleegyeztek a tartozások ideiglenes befagyasztásába, így a következő néhány évben kevésbé kell aggódnia az államadósság miatt / Fotó: NurPhoto via AFP

Újabb jelentős pénzügyi könnyítést kapott Ukrajna: az ország pénzügyminisztere, Sergii Marchenko és a hitelező országok csoportja aláírta azt a memorandumot, amely felfüggeszti az államadósság és az államilag garantált hitelek törlesztését. A megállapodás mögött olyan kulcsszereplők állnak, mint Kanada, Franciaország, Németország, Japán, Olaszország, Hollandia, az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok és Dél-Korea.

A dokumentum a korábbi, 2022-ben és 2023-ban kötött egyezségek folytatása, és egyértelműen jelzi, hogy a nemzetközi közösség továbbra is hajlandó jelentős pénzügyi terheket levenni Ukrajna válláról. 

A mostani döntés értelmében a 2026 februárjától esedékes adósságszolgálat teljes egészében elhalasztásra kerül, beleértve a kamatfizetéseket és a tőketörlesztést is.

A haladék azonban nem végleges. A törlesztések csak 2030 februárjáig szünetelnek, ezt követően az elhalasztott összegeket 2035 és 2039 között, egyenlő, féléves részletekben kell majd visszafizetni. A késleltetett kamatok időközben tőkésítésre kerülnek, ami azt jelenti, hogy a végső visszafizetendő összeg magasabb lesz.

Sergii Marchenko szerint a döntés kritikus jelentőségű. Mint fogalmazott, az intézkedés jelentősen csökkenti az állami költségvetésre nehezedő nyomást, és lehetővé teszi, hogy az ország a felszabaduló forrásokat a legfontosabb területekre csoportosítsa át. Ide tartozik a védelem, a szociális kiadások finanszírozása, valamint a gazdasági újjáépítés.

Mégsem szakad a kormány nyakába az ukrán államadósság

A lépés nemcsak pénzügyi, hanem politikai üzenetet is hordoz. A memorandum aláírása azt jelzi, hogy a hitelezők továbbra is bíznak Ukrajna fizetőképességében hosszú távon, és hajlandók időt adni az ország stabilizálódására. Ez a bizalom kulcsfontosságú egy olyan gazdaság számára, amely rendkívüli külső nyomás alatt működik.

A megállapodás szorosan kapcsolódik a Nemzetközi Valutaalap programjához is, amely keretet ad Ukrajna gazdasági reformjainak és pénzügyi stabilizációjának. A halasztás így nem önálló lépés, hanem egy szélesebb nemzetközi pénzügyi stratégia része.

Rövid távon Ukrajna nyer: csökken a költségvetési teher, nő a mozgástér. Hosszabb távon viszont a számla megmarad, sőt a kamatok miatt még nő is. A kérdés az, hogy 2035 után milyen állapotban lesz az ukrán gazdaság, és mennyire lesz képes kezelni az akkor újrainduló törlesztési hullámot.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
