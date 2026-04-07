Szivárognak a hírek: kiderült, mi lesz a Magyarországra érkezett JD Vance sorsa – sorcsere jöhet Washingtonban, Trump régi bizalmasa kerülhet körön kívülre

„Trump egyértelműen találkozót és megállapodást szeretne elérni. A legújabb amerikai javaslatok között szerepel Witkoff leváltása azért, mert beszivárgott Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök körébe. Ezenkívül a JD Vance-szel való komoly párbeszéd kezdeményezése az Iráni Iszlám Köztársaság által előterjesztett követelésekre adott válaszként” – jegyezte meg egy névtelenséget kérő tisztviselő.

Elmondása szerint az Egyesült Államok aggodalommal tekint a jövő héten bekövetkező esetleges energiaár-emelkedésre az Iránnal folytatódó konfliktus közepette, és igyekszik elkerülni ezt a forgatókönyvet. A forrás szerint Washington az Iránnal folytatódó konfliktus közepette aggódik a jövő héten bekövetkező esetleges energiaár-emelkedés miatt nagy esély van arra, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti jelenlegi tárgyalási forduló április 7-ig megállapodáshoz vezessen – nyilatkozta Donald Trump amerikai elnök az Axiosnak április 5-én adott interjúban.

Korábban az amerikai vezető a Truth Social platformján április 6-át jelölte meg határidőként Irán számára a Hormuzi-szoros újbóli megnyitására, ellenkező esetben az ország energia- és polgári infrastruktúrája támadásoknak lesz kitéve. Később Trump április 7-én este 8 óráig (moszkvai idő szerint április 8-án hajnali 3 óráig) meghosszabbította a Teheránnal kötendő esetleges megállapodás határidejét.

Megszaladt a tőzsde is JD Vance érkezésének hírére

Ma JD Vance amerikai alelnök és delegációja tárgyal Budapesten, és a politikai üzenetek mellett akár gazdasági megállapodásokról is bejelentés születhet. A magyar kormányfővel folytatott megbeszélésen a sokat emlegetett pénzügyi védőpajzs részleteiről is kiderülhetnek további információk. Szerdán a KSH a márciusi inflációs adatokat közli, aminek szintén lehet forint- és piacmozgató hatása.

Történelmi látogatás, érkezik az amerikai biztonsági háló

Szijjártó Péter a repülőtéren a magyar–amerikai kapcsolatokról beszélve úgy fogalmazott: „Minden magyar család profitál ebből a jó együttműködésből. Az Egyesült Államoknak elnöki rendszere van, és ebből az elnöki rendszerből az fakad, hogy az elnökkel való személyes kapcsolatnak óriási szerepe van az államközi együttműködés szempontjából. Tehát Orbán Viktor és Donald Trump barátsága gyakorlatilag ezt az

új aranykort létrehozta ebben a kapcsolatrendszerben.”

Szijjártó szerint egy ilyen helyzetben, mint a mostani, amikor egy nagyon durva energiaválság felé halad az európai kontinens, az kritikus fontosságú, hiszen Európában a közeljövőben nagyon könnyen alakulhat ki olaj- és gázhiány. Lehet egy nagyon drámai áremelkedés, sajnos ez is valószínű, viszont mi magyarok meg tudjuk védeni magunkat ettől abban az esetben, hogyha a keleti irányú energiaszállítások is megmaradhatnak, ehhez az amerikai elnök a beleegyezését adta – tette hozzá Szijjártó Péter.