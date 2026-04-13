Már iráni engedéllyel sem hajózható a Hormuzi-szoros, mivel az amerikai haditengerészet minden átmenő forgalmat blokkol. Megszűnt a kivételezés, de ez tovább ronthatja az egyébként is súlyos helyzetet.

Amerika tizenkilencre lapot húz: a következmények beláthatatlanok lehetnek, Európának pedig különösen fájhat / Fotó: Zachary Pearson / US Navy / AFP

Elemzők már korábban is rámutattak, hogy a válságot nem piaci spekuláció okozza, hanem valóban fizikai hiány lépett fel az energiapiacokon. Most szakértők attól tartanak, hogy az események hatására eddig nem látott szintekre emelkedhet az olaj világpiaci ára.

Amerika meglépte

Donald Trump valóban meglépte, amitől a szakértők tartottak. Az amerikai haditengerészet lezárta a Hormuzi-szorost, amit az elnök közösségi média felületén közölt.

A döntés hátterében az áll, hogy Irán nem hajlandó engedni követeléseiből, és atomprogramját is folytatni kívánja.

A blokádról szóló nyilatkozat megjelenése előtt szakértők már arról beszéltek, hogy ha a korábban belengetett lépés megvalósulna, akkor az olajárak a jelenleginél jóval magasabb szintre ugranának.

Az aktuális helyzetről

Miután az amerikai–iráni tárgyalások nem vezettek megállapodáshoz, a Brent nyersolaj hordónkénti ára hirtelen 103 dollár fölé ugrott, ami azonnali bizonytalanságot keltett a piacokon.

„Az a szám, amelyet ma reggel láttunk – 103 dollár, 8 százalékos emelkedés − egyáltalán nem tükrözi azt, ami akkor történik majd, ha az Egyesült Államok valóban végrehajtja a blokádot” − mondta korábban Jorge Montepeque, az Onyx Capital Group ügyvezető igazgatója, majd hozzátette:

Ez egyszerűen nem reális. Az árnak 140–150 dollár között kellene lennie.

Montepeque arról is beszélt, hogy az amerikai blokád további eszkalációhoz vezethet, és egy regionális válságot globális válsággá alakíthat, amelynek nyomán napi 12 millió hordó olaj eshet ki a piacokról. A szakértő úgy véli, hogy ezt a forgatókönyvet a piaci szereplők eddig teljesen elképzelhetetlennek tartották, ezért voltak viszonylag nyugodtak az árak az elmúlt időszakban.

Az események hatására a Brent olaj ára emelkedni kezdett, és a cikk írásának időpontjában hordónként 101,85 dolláron állt, ami napon belül megközelítőleg 9,2 százalékos változás.

Lehetséges forgatókönyvek

Jorge Montepeque úgy véli, hogy a szoros teljes blokádja nem észszerű döntés, a szakértő egész pontosan úgy fogalmazott:

Ez egy szóval: őrültség. Nincs értelme annak, amit az Egyesült Államok tesz, mert annyira Iránra összpontosít, hogy szem elől téveszti a folyamatok globális hatásait. A válság először Ázsiát éri majd el, aztán a Csendes-óceán déli térségét, majd az egész világon mindenkit megüt majd, aki függ az olajtól.

Európának különösen rossz hír ez, mivel nettó energiaimportőrnek számít, ezért az egész kontinens ki van téve a turbulens piaci folyamatoknak, a feszült geopolitikai helyzetnek, valamint az amerikai külpolitika döntéseinek.