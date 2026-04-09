Orbán Viktor: kettős válság jön, Magyarország is megérzi majd – dolgozunk, hogy ki tudjunk jönni belőle

95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Lassult az amerikai GDP-növekedés az utolsó negyedévben – alulmúlta a várakozásokat

Az amerikai gazdaság növekedése jócskán lelassult a tavalyi utolsó negyedévben. A kereskedelmi minisztérium végleges adatai szerint a GDP csak 0,5 százalékkal bővült negyedéves alapon, ami elmarad mind a korábbi becsléstől, mind a harmadik negyedév 4,4 százalékos dinamikájától.
VG/MTI
2026.04.09, 19:05
Frissítve: 2026.04.09, 19:08

Erőteljesen lassult az amerikai gazdaság növekedése a tavalyi utolsó negyedévben negyedéves szinten, a bővülés üteme kisebb volt a kormány várakozásánál – áll a kereskedelmi minisztérium csütörtökön ismertetett végleges jelentésében.

Csak fél százalékkal nőtt az amerikai GDP a tavalyi utolsó negyedévben / Fotó: NurPhoto via AFP

A tavalyi utolsó negyedévben a hazai össztermék (GDP) a korábban becsült 0,7 százalék helyett csupán 0,5 százalékkal nőtt a harmadik negyedévvel összevetve, amikor a gazdaság teljesítménye 4,4 százalékkal bővült, a második negyedévi 3,8 százalék után. A szövetségi kiadások és beruházások éves szinten 16,6 százalékkal csökkentek az őszi 43 napos kormányzati leállás hatására.

A fogyasztói kiadások, amelyek az amerikai gazdaság kétharmadát teszik ki, 1,9 százalékkal bővültek negyedéves összevetésben, ami minimálisan kisebb az előzőleg becsült 2 százaléknál, de jócskán elmarad a harmadik negyedévi 3,5 százaléktól. 

A fogyasztói árindex (PCE) növekedési üteme a negyedik negyedévben 2,9 százalékra gyorsult az előző három hónapban mért 2,8 százalékról.

Az élelmiszer és energia nélkül számított maginfláció 2,7 százalékra lassult a harmadik negyedévi 2,9 százalékról. Tavaly az amerikai GDP 2,1 százalékkal nőtt, ami lassulás a 2024. évi 2,8 százalékos és a 2023. évi 2,9 százalékos növekedéshez viszonyítva is.

A kereskedelmi minisztérium április 30-án ismerteti az amerikai gazdaság idei első negyedévi teljesítményére vonatkozó előzetes adatokat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
