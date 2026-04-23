Andrej Babis: elfogadhatatlan az EU 2028-as költségvetési terve Csehországnak

Csehország számára abszolút elfogadhatatlan az Európai Unió 2028-tól tervezett, következő hétéves költségvetési tervezete – jelentette ki Andrej Babis cseh kormányfő Prágában csütörtökön, mielőtt elindult az EU-tagországok kormányfőinek informális találkozójára Ciprusra.

A Csehországnak jutó támogatás az uniós forrásokból az új költségvetési időszakban a tervek szerint 228 milliárd koronával csökkenne minden ok nélkül - hangsúlyozta. A cseh kormányfő arra számít, hogy az uniós költségvetési vita nagyon nehéz lesz, s várhatóan az egész jövő évet igénybe fogja venni.

Az elutazása előtti sajtótájékoztatón Babis azt is mondta, hogy Csehországnak nem tetszik a költségvetési pénzek elosztására vonatkozó eddigi modell megváltoztatása. A hét elején a kormányfő úgy nyilatkozott, hogy szerinte több csomagra kellene osztani a költségvetési pénzeket, s például az egészségügy külön fejezetet érdemelne.

Az Európai Bizottság most azzal a javaslattal hozakodott elő, hogy egy csomagban adja oda nekünk a mezőgazdasági és a kohéziós pénzeket, s azokat nekünk kellene elosztanunk. Ez nem tetszik nekünk

– szögezte le az újságírók előtt. Szerinte elfogadhatatlan az is, hogy az Európai Bizottság nagyobb összegek felett döntsön, mint amennyit az egyes tagállamok kapnának.

Csehország eddig rendszeresen többet kapott az Európai Uniótól, mint amennyit a közös kasszába befizetett. Prágai elemzők úgy látják, hogy Csehország gazdagszik, ezért ez a helyzet a jövőben megváltozhat. Tavaly Csehország 31,1 milliárd koronával (497,6 milliárd forint) kapott többet Brüsszeltől, mint amennyit a közös kasszába befizetett - közölte a cseh pénzügyminisztérium.