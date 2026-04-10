Kilőtt az Apple, hatalmasat zakózott a Samsung - már a multiknak is fáj a csiphiány
Az Apple vezette a globális okostelefon-piacot 2026 első negyedévében – derül ki a Counterpoint Research pénteki jelentéséből. A cég okostelefon-szállítmányai 5 százalékkal nőttek éves szinten, miközben a teljes piac 6 százalékos visszaesést mutatott.
Az Apple ezzel 21 százalékos piaci részesedést szerzett, és először végzett az első helyen egy első negyedévben. A globális visszaesést elsősorban a memóriakomponensek hiánya okozta, amit tovább rontott a Közel-Keleten zajló feszültségek miatti bizonytalan fogyasztói hangulat.
Az Apple erős teljesítményét a prémium kategóriás pozicionálásának, a jól működő integrált ellátási láncnak és a kínai piacon elért eredményeknek köszönheti. Kínában az iPhone-eladások 23 százalékkal emelkedtek 2026 első kilenc hetében. A második helyen álló Samsung 6 százalékos csökkenést könyvelt el, piaci részesedése 20 százalékra mérséklődött.
A gyengébb eredményt a Galaxy S26 bevezetésének késése és a belépőszegmens gyengesége okozta.
A Xiaomi megtartotta a harmadik helyét 13 százalékos részesedéssel, de a top öt gyártó közül a legnagyobb visszaesést szenvedte el. „A globális szállítmányok csökkenését elsősorban az magyarázza, hogy a memória gyártók az AI-adatközpontokat részesítik előnyben a fogyasztói elektronikai eszközökkel szemben” – mondta Shilpi Jain, a Counterpoint Research elemzője.
Idén zsugorodhat a piac
A 2026 első negyedévi adatok folytatják a 2025-ös trendet, amikor az Apple átvette a piacvezetést a Samsungtól. A Counterpoint Research szerint a globális okostelefon-piac 2025-ben 2 százalékkal bővült, elsősorban a feltörekvő országok erősödő kereslete miatt. Az Apple 20 százalékos részesedéssel végzett az első helyen, a Samsung 19 százalékkal a másodikra szorult vissza, míg a Xiaomi 13 százalékkal a harmadik helyen maradt.
A kutatócég szerint idén lassulásra kell számítani. A DRAM- és NAND-memória hiánya, valamint az alkatrészköltségek emelkedése miatt kevesebb okostelefon találhat gazdára 2026-an. A csipgyártók ugyanis az MI-adatközpontokat részesítik előnyben a fogyasztói eszközökkel szemben.
Az Apple és a Samsung prémiumpozíciója és erősebb ellátási lánca miatt ellenállóbb lehet a nehézségekkel szemben, míg az alacsonyabb árkategóriára specializálódott kínai gyártókra nehezebb időszak várhat.
