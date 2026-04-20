Történelmi korszakváltás jön az Apple-nél: távozik Steve Jobs utódja, aki legyőzhetetlenné tette az iPhone-t
Történelmi vezetőváltás jön az Apple élén: Tim Cook szeptember 1-jén lemond vezérigazgatói posztjáról, helyét pedig John Ternus, a vállalat jelenlegi hardvermérnöki vezetője veszi át. Cook nem távozik teljesen a cégtől, az igazgatótanács ügyvezető elnökeként folytatja munkáját, és továbbra is szerepet vállal majd többek között a nemzetközi szabályozói és politikai kapcsolatok kezelésében.
A bejelentés az Apple számára különösen fontos pillanat, hiszen Tim Cook több mint egy évtizede meghatározó arca a vállalatnak. Steve Jobs után ő vezette át a céget egy új korszakba, amelyben az iPhone-ra épülő üzleti modell mellett egyre nagyobb hangsúlyt kaptak a szolgáltatások, az előfizetések, valamint a saját fejlesztésű chipekre épülő ökoszisztéma.
Az ő időszakában az Apple nemcsak technológiai vállalatként, hanem a világ egyik legértékesebb tőzsdei szereplőjeként is új szintre lépett.
Cook a nyár végéig hivatalban marad, hogy személyesen segítse az átmenetet. A vállalat közleménye szerint szorosan együtt dolgozik majd Ternusszal a zökkenőmentes vezetőváltás érdekében – írja a The Verge. Ez arra utal, hogy az Apple tudatosan igyekszik minimalizálni a bizonytalanságot a befektetők, a beszállítók és a piac számára, hiszen egy ilyen volumenű cégnél a vezérigazgató személye önmagában is jelentős piaci tényező.
Ki az Apple következő vezetője?
John Ternus kinevezése nem meglepetés a vállalaton belül. Több mint 25 éve dolgozik az Apple-nél, jelenleg a hardvermérnöki részleg vezetője, vagyis közvetlenül részt vett a legfontosabb termékek fejlesztésében az iPhone-tól a Mac gépeken át az Apple Silicon chipekig. Mérnöki hátterű vezetőként a vállalat a következő években is a termékinnovációt és a saját technológiai fejlesztéseket tekintheti stratégiai prioritásnak.
Tim Cook méltatásában úgy fogalmazott: John Ternusnak „egy mérnök gondolkodása, egy innovátor lelke és a tisztességes vezetéshez szükséges szíve” van. Szerinte
Ternus már most is meghatározó szerepet játszott az Apple fejlődésében,
és egyértelműen ő a megfelelő ember a vállalat jövőjének irányítására.
Az Apple jelenleg egyszerre néz szembe több stratégiai kihívással: a mesterséges intelligencia területén erősödő versennyel , a kínai piac lassulásával, az amerikai és európai szabályozói nyomással, valamint azzal az elvárással, hogy az iPhone utáni következő nagy növekedési motor is megszülessen. Egy új vezérigazgató kinevezése ilyen helyzetben nem pusztán személyi kérdés, hanem annak jelzése is, hogy a vállalat milyen irányba készül továbbmenni.
Cook ugyanakkor ügyvezető elnökként továbbra is a felsővezetés része marad. Ez különösen fontos lehet a washingtoni és brüsszeli szabályozói viták, valamint a globális kereskedelmi és ellátási láncokat érintő tárgyalások során, ahol az elmúlt években személyesen is aktív szerepet vállalt.