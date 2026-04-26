Már nem a Samsung az Apple legnagyobb problémája – Tim Cook időzített bombát hagy utódjára: az új aranykorhoz új iPhone-szintű innováció kell
Nem egyszerű vezetőváltás történik az Apple-nél: ez egy olyan pillanat, amikor a világ egyik legértékesebb technológiai vállalatának újra meg kell határoznia saját szerepét. Az Apple pénzügyileg továbbra is rendkívül stabil, az iPhone továbbra is a prémium okostelefon-piac egyik legerősebb terméke, a befektetői bizalom sem omlott össze. Ugyanakkor a cég ma már nincs abban a pozícióban, mint tíz évvel ezelőtt, amikor egyértelműen ő diktálta az iparág tempóját.
A mesterséges intelligencia, a hajlítható kijelzős telefonok, az új hardverformátumok és a szolgáltatásalapú növekedés korszakában az Apple sokszor inkább követőnek látszik, mint piacformálónak. John Ternusnak ebben a helyzetben kell bizonyítania, hogy a vállalat nemcsak megőrizni, hanem újraépíteni is képes technológiai vezető szerepét.
A számok első ránézésre nem indokolnak pánikot. A Counterpoint Research szerint
2026 első negyedévében az Apple 21 százalékos globális okostelefon-piaci részesedést ért el,
ezzel először lett piacvezető az év első három hónapjában, megelőzve a Samsungot, amely 20 százalékon állt. Ez azért különösen figyelemre méltó, mert a január-márciusi időszak hagyományosan a Samsung erősebb negyedéve szokott lenni, mivel az Apple őszi iPhone-ciklusa ilyenkor már kifutó szakaszban van. A vállalat ráadásul az egyetlen nagy gyártó volt, amely éves alapon növekedni tudott. Ez azt mutatja, hogy az iPhone továbbra is rendkívül erős termék, különösen a prémium kategóriában.
Erős vár, omladozó tornyok
Az iPhone egyik legnagyobb erőssége továbbra is a saját fejlesztésű csiparchitektúra. Az Apple A-szériás processzorai, valamint az Apple Silicon platform stratégiai előnyt adnak a vállalatnak, mert egyszerre javítják a teljesítményt, az energiahatékonyságot és a profitabilitást.
Míg a Samsung részben saját Exynos, részben Qualcomm Snapdragon csipekre támaszkodik, az Apple teljes kontrollt gyakorol a hardver és a szoftver közötti kapcsolat felett. Ez teszi lehetővé azt, hogy az iPhone gyakran kisebb akkumulátorral is jobb üzemidőt produkáljon, stabilabban fusson, és akár öt-hat évig is versenyképes maradjon rendszerfrissítések mellett.
Ez a vertikális integráció az Apple egyik legfontosabb fegyvere. A felhasználó nemcsak egy telefont vesz, hanem egy teljes rendszert:
- Mac,
- iPad,
- Apple Watch,
- AirPods,
- iCloud,
- App Store,
- Apple Pay,
- előfizetéses szolgáltatások.
Ez az ökoszisztéma olyan erős ügyfélmegtartó erő, amelyet a Samsung csak részben tud lemásolni, még akkor is, ha a Galaxy Watch, a Galaxy Buds és a Galaxy Book termékekkel hasonló irányba mozdult.
Ugyanakkor éppen ez az Apple egyik gyengesége is. Az iPhone üzleti súlya még mindig túl nagy. Bár a szolgáltatási üzletág jelentősen nőtt, az Apple bevételeinek és profitjának központja továbbra is az iPhone maradt. Ez azt jelenti, hogy a vállalat növekedése még mindig erősen függ attól, mennyire tud évente új vásárlási hullámot generálni. Ez egyre nehezebb feladat, mert a csúcstelefonok fejlődése már nem olyan látványos, mint korábban.
A Samsung itt agresszívebben kísérletezik. A hajlítható telefonok piacán – Galaxy Z Fold és Z Flip modellek – évekkel az Apple előtt jár.
Miközben az Apple még mindig nem mutatott be hajlítható iPhone-t, a Samsung már több generáció óta fejleszti ezt a kategóriát, és fokozatosan csökkenti a technológiai hibákat.
Bár ez a piac még nem tömegtermék, stratégiai szempontból fontos: azt mutatja, ki képes új formátumokat teremteni, nem csak a meglévőt finomhangolni.
A kameratechnológiában is árnyaltabb lett a verseny. Az Apple hagyományosan a kiegyensúlyozott, kiszámítható képminőségben erős, különösen videózásban továbbra is iparági etalonnak számít. A Samsung viszont gyakran agresszívebb hardveres fejlesztéseket mutat be: nagyobb zoom, látványosabb éjszakai módok, erősebb szenzorok, gyorsabb kísérletezés. Sok felhasználó számára ez innovatívabbnak tűnik, még ha nem is mindig eredményez jobb valós használati élményt.
Az Apple nagy kihívása a mesterséges intelligencia
A mesterséges intelligencia területén viszont egyértelműbben látszik az Apple lemaradása. A Samsung Galaxy AI funkciói – valós idejű hívásfordítás, fejlett képszerkesztés, szövegösszegzés, generatív keresés – sokkal látványosabban jelentek meg a fogyasztók előtt. A Google Gemini-rendszere és a Microsoft OpenAI-integrációi szintén sokkal erősebb narratívát építettek az AI köré. Az Apple ezzel szemben még mindig inkább azt kommunikálja, hogy az AI legyen „láthatatlan”: jobb Siri, intelligensebb rendszerfunkciók, háttérben működő optimalizáció.
Ez piaci szempontból kockázatos. A befektetők ma nem háttérben működő fejlesztéseket akarnak látni, hanem új platformokat. A kérdés nem az, hogy az Apple képes-e jó mesterséges intelligenciát fejleszteni, hanem az, hogy ebből mikor lesz olyan termék, amely új bevételi motor lehet.
A Siri évek óta várt új generációjának ezért már nem egyszerű szoftverfrissítésnek kell lennie, hanem stratégiai előrelépésnek.
Az Apple Vision Pro jól mutatta ezt a dilemmát. Technológiailag lenyűgöző termék, üzletileg viszont eddig nem áttörés. A vállalat megmutatta, hogy képes új kategóriát létrehozni, de azt még nem, hogy ebből tömegpiacot tud építeni. A Samsung ezzel szemben kevésbé ambiciózus ebben a szegmensben, de az okostelefonos AI-funkciókban sokkal gyorsabban reagált.
Kínában szintén komoly a nyomás. Az Apple ugyan javított pozícióján, de a Huawei visszatérése és a helyi gyártók erősödése miatt a piac már jóval nehezebb terep, mint korábban. A kínai fogyasztók egyre kevésbé automatikusan választják az iPhone-t, különösen akkor, ha a hazai márkák technológiailag versenyképesek és politikailag is kedvezőbb helyzetben vannak. Ez azért kulcsfontosságú, mert Kína egyszerre gyártási központ és értékesítési piac.
Az új vezérigazgatótól új aranykort várnak
John Ternus pontosan ebbe a helyzetbe érkezik. Az ő előnye, hogy nem kívülről jön: több mint húsz éve dolgozik az Apple-nél, részt vett az iPhone, a Mac és az Apple Silicon fejlesztésében, pontosan ismeri a vállalat működését. Mérnöki vezetőként sokan azt várják tőle, hogy az Apple újra erősebben termékközpontú lesz, nem pusztán pénzügyileg tökéletesen működő gépezet.
Ez azonban sokkal nehezebb feladat, mint Tim Cook idején volt. Cooknak Steve Jobs örökségét kellett stabilizálnia, Ternusnak viszont valószínűleg már újra kell definiálnia azt.
A kérdés nem az, hogy lesz-e még sikeres iPhone, hanem az, hogy mi lesz az iPhone után.
Hajlítható készülék, AI-platform, új generációs viselhető eszközök vagy valami egészen más.
Az Apple közel 4 ezermilliárd dolláros vállalatként – mintegy 1450 ezermilliárd forintos értéken – már nem engedheti meg magának, hogy pusztán a meglévő üzleti modell fenntartására játsszon. A befektetők nemcsak stabilitást várnak, hanem új növekedési történetet is. Ternus valódi mércéje ezért nem az lesz, hogy mennyire hasonlít Tim Cookra, hanem az, hogy képes lesz-e ismét olyan Apple-t építeni, amelyet nemcsak a profitja, hanem a jövőformáló ereje miatt is piacvezetőnek tartanak.