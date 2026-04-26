Nem egyszerű vezetőváltás történik az Apple-nél: ez egy olyan pillanat, amikor a világ egyik legértékesebb technológiai vállalatának újra meg kell határoznia saját szerepét. Az Apple pénzügyileg továbbra is rendkívül stabil, az iPhone továbbra is a prémium okostelefon-piac egyik legerősebb terméke, a befektetői bizalom sem omlott össze. Ugyanakkor a cég ma már nincs abban a pozícióban, mint tíz évvel ezelőtt, amikor egyértelműen ő diktálta az iparág tempóját.

Már nem a Samsung az Apple legnagyobb problémája – Tim Cook időzített bombát hagy utódjára: az új aranykorhoz új iPhone-szintű innováció kell / Fotó: Shahid Jamil

A mesterséges intelligencia, a hajlítható kijelzős telefonok, az új hardverformátumok és a szolgáltatásalapú növekedés korszakában az Apple sokszor inkább követőnek látszik, mint piacformálónak. John Ternusnak ebben a helyzetben kell bizonyítania, hogy a vállalat nemcsak megőrizni, hanem újraépíteni is képes technológiai vezető szerepét.

A számok első ránézésre nem indokolnak pánikot. A Counterpoint Research szerint

2026 első negyedévében az Apple 21 százalékos globális okostelefon-piaci részesedést ért el,

ezzel először lett piacvezető az év első három hónapjában, megelőzve a Samsungot, amely 20 százalékon állt. Ez azért különösen figyelemre méltó, mert a január-márciusi időszak hagyományosan a Samsung erősebb negyedéve szokott lenni, mivel az Apple őszi iPhone-ciklusa ilyenkor már kifutó szakaszban van. A vállalat ráadásul az egyetlen nagy gyártó volt, amely éves alapon növekedni tudott. Ez azt mutatja, hogy az iPhone továbbra is rendkívül erős termék, különösen a prémium kategóriában.

Erős vár, omladozó tornyok

Az iPhone egyik legnagyobb erőssége továbbra is a saját fejlesztésű csiparchitektúra. Az Apple A-szériás processzorai, valamint az Apple Silicon platform stratégiai előnyt adnak a vállalatnak, mert egyszerre javítják a teljesítményt, az energiahatékonyságot és a profitabilitást.

Míg a Samsung részben saját Exynos, részben Qualcomm Snapdragon csipekre támaszkodik, az Apple teljes kontrollt gyakorol a hardver és a szoftver közötti kapcsolat felett. Ez teszi lehetővé azt, hogy az iPhone gyakran kisebb akkumulátorral is jobb üzemidőt produkáljon, stabilabban fusson, és akár öt-hat évig is versenyképes maradjon rendszerfrissítések mellett.