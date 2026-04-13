Újra felvirrad az arany napja, iszonyatos drágulás jöhet, a svájciak már zsákolják

Az Union Bancaire Privée ismét aranyat vásárol, miután a közel-keleti feszültségek hatására jelentősen csökkentette kitettségét. A svájci privátbank szerint a rövid távú bizonytalanság ellenére az arany hosszabb távon tovább erősödhet, akár 6000 dolláros unciánkénti árfolyamig.
Zováthi Domokos
2026.04.13, 09:47
Frissítve: 2026.04.13, 09:53

Az Union Bancaire Privée ismét aranyat vásárol, miután az iráni háború keltette feszültségek miatti piaci visszaesés idején jelentősen csökkentette kitettségét – írta a Bloomberg.

Az intézményi és lakossági befektetők aranykitettsége mostanra kiegyensúlyozottabbá vált / Fotó: NurPhoto via AFP

A svájci privátbank fokozatosan növeli az arany arányát az ügyfelek diszkrecionális portfólióiban, miután azt korábban mintegy

  • 10 százalékról
  • 3 százalékra

csökkentette. A nemesfém árfolyama a konfliktus kezdete óta esett, amit részben a kamatemelési várakozások, részben pedig a likviditási szűkülés okozott: a befektetők más piacokon elszenvedett veszteségeik fedezésére aranyat adtak el.

Paras Gupta, a bank ázsiai diszkrecionális portfóliókezelésért felelős vezetője szerint már megkezdték az aranyportfóliók újjáépítését, miután az „egyoldalú pozíciók” kényszerű leépítése lezajlott. Úgy látja, az intézményi és lakossági befektetők aranykitettsége mostanra kiegyensúlyozottabbá vált.

A bank tavaly mintegy 184,5 milliárd svájci franknyi ügyfélvagyont kezelt.

 

Újra növekvő aranykitettség

A pénzintézet jelenleg körülbelül 6 százalékos arányra építette vissza aranybefektetéseit, főként fizikai arannyal fedezett tőzsdén kereskedett alapokon (ETF-eken) keresztül. Gupta szerint azonban ez még nem a végállapot: a bank további növelést tervez.

Előrejelzésük szerint az arany ára az év végére akár 6000 dollárig is emelkedhet unciánként. Ezt több strukturális tényező támasztja alá:

a jegybanki vásárlások, a költségvetési hiányok miatti aggodalmak, valamint a geopolitikai feszültségek tartós fennmaradása.

Az arany ára hétfőn ismét csökkent, miután az amerikai–iráni tárgyalások nem hoztak áttörést, és az Egyesült Államok a Hormuzi-szoros blokádját helyezte kilátásba. A nemesfém azóta mintegy 10 százalékot veszített értékéből, hogy a konfliktus kiéleződött.

Gupta szerint rövid távon az inflációs kockázatok erősödése – különösen az energiaárak emelkedése miatt – nyomást gyakorolhat az aranyra. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a bank makrogazdasági várakozásai jelenleg nem jeleznek recessziót.

Más bankok is optimisták

A svájci bank álláspontja nem egyedi: több nagy nemzetközi pénzintézet is kitart az arany hosszabb távú felértékelődése mellett.

Az ANZ Banking Group és a Goldman Sachs szintén további árfolyam-emelkedést prognosztizál.

A közelmúltban már megjelentek a „mélyponti vásárlók” is: az aranyfedezetű ETF-ek globális állománya áprilisban mintegy 20 tonnával nőtt, miután márciusban öt éve nem látott kiáramlás történt.

Gupta ugyanakkor figyelmeztetett: további jelentős vásárlásokhoz nagyobb bizonyosságra lenne szükség a geopolitikai folyamatok alakulását illetően. Mint fogalmazott, a hét végi események inkább csak erősítették a bizonytalanságot, mintsem csökkentették volna.

Aranytartalék: soha nem fordult még elő ilyen a modern történelemben – így áll most Magyarország a nemesfém vásárlásával

Románia több mint 100 tonnás aranytartalékkal rendelkezik, amely az elmúlt években lényegében nem változott. Közben Magyarország jelentős aranyvásárlásokkal megelőzte keleti szomszédját, ami új helyzetet teremtett a régióban.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
