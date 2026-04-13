Újra felvirrad az arany napja, iszonyatos drágulás jöhet, a svájciak már zsákolják

Az Union Bancaire Privée ismét aranyat vásárol, miután az iráni háború keltette feszültségek miatti piaci visszaesés idején jelentősen csökkentette kitettségét – írta a Bloomberg.

Az intézményi és lakossági befektetők aranykitettsége mostanra kiegyensúlyozottabbá vált / Fotó: NurPhoto via AFP

A svájci privátbank fokozatosan növeli az arany arányát az ügyfelek diszkrecionális portfólióiban, miután azt korábban mintegy

10 százalékról

3 százalékra

csökkentette. A nemesfém árfolyama a konfliktus kezdete óta esett, amit részben a kamatemelési várakozások, részben pedig a likviditási szűkülés okozott: a befektetők más piacokon elszenvedett veszteségeik fedezésére aranyat adtak el.

Paras Gupta, a bank ázsiai diszkrecionális portfóliókezelésért felelős vezetője szerint már megkezdték az aranyportfóliók újjáépítését, miután az „egyoldalú pozíciók” kényszerű leépítése lezajlott. Úgy látja, az intézményi és lakossági befektetők aranykitettsége mostanra kiegyensúlyozottabbá vált.

A bank tavaly mintegy 184,5 milliárd svájci franknyi ügyfélvagyont kezelt.

Újra növekvő aranykitettség

A pénzintézet jelenleg körülbelül 6 százalékos arányra építette vissza aranybefektetéseit, főként fizikai arannyal fedezett tőzsdén kereskedett alapokon (ETF-eken) keresztül. Gupta szerint azonban ez még nem a végállapot: a bank további növelést tervez.

Előrejelzésük szerint az arany ára az év végére akár 6000 dollárig is emelkedhet unciánként. Ezt több strukturális tényező támasztja alá:

a jegybanki vásárlások, a költségvetési hiányok miatti aggodalmak, valamint a geopolitikai feszültségek tartós fennmaradása.

Az arany ára hétfőn ismét csökkent, miután az amerikai–iráni tárgyalások nem hoztak áttörést, és az Egyesült Államok a Hormuzi-szoros blokádját helyezte kilátásba. A nemesfém azóta mintegy 10 százalékot veszített értékéből, hogy a konfliktus kiéleződött.

Gupta szerint rövid távon az inflációs kockázatok erősödése – különösen az energiaárak emelkedése miatt – nyomást gyakorolhat az aranyra. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a bank makrogazdasági várakozásai jelenleg nem jeleznek recessziót.

Más bankok is optimisták

A svájci bank álláspontja nem egyedi: több nagy nemzetközi pénzintézet is kitart az arany hosszabb távú felértékelődése mellett.

Az ANZ Banking Group és a Goldman Sachs szintén további árfolyam-emelkedést prognosztizál.

A közelmúltban már megjelentek a „mélyponti vásárlók” is: az aranyfedezetű ETF-ek globális állománya áprilisban mintegy 20 tonnával nőtt, miután márciusban öt éve nem látott kiáramlás történt.