Lengyelország folytatja hadseregének nagyszabású fejlesztését, ám a tervek végrehajtása további forrásbevonást igényel, aminek számos módja van. A vezető politikusok merőben eltérő véleményen vannak a pénzszerzés mikéntjét illetően.

Aranyért vásárolna rengeteg fegyvert az államfő, hatalmas vita lett a vége / Fotó: MantasVD / Shutterstock

Néhányan az elmúlt években felhalmozott aranykészlethez nyúlnának, míg mások hitelfelvételt szorgalmaznak, ám kérdés melyik döntés a legkifizetődőbb.

Arany vagy hitel

Karol Nawrocki lengyel kormányfő, illetve Adam Glapinski jegybankelnök javaslata szerint a kormány az aranytartalékok egy részének eladásából finanszírozná a védelmi kiadásokat. A két politikus így kerülné el a hitelfelvételt, ám Andrzej Domanski gazdasági miniszter szerint a kedvezményes európai uniós hitelek jobb alternatívát nyújtanak.

Tavaly Lengyelország jegybankja a világ egyik legnagyobb aranyfelvásárlója volt, és 2025 végére megközelítőleg 550 tonnát halmozott fel a nemesfémből, amely a teljes tartalékok több mint egynegyedét tette ki. A jegybankelnök célja, hogy a lengyel nemzeti bank aranyállománya elérje a 700 tonnát.

Mindeközben Karol Nawrocki vitába keveredett Donald Tusk miniszterelnökkel az európai uniós Safe programot illetően, melynek keretén belül Lengyelország közös hitelfelvétel segítségével finanszírozná a hadsereg fejlesztését.

A Safe progam lehetővé teszi, hogy az Európai Unió tagállamai egy 150 milliárd eurós hitelkeretből hívjanak le forrásokat, melynek segítségével sürgős és nagyszabású védelmi fejlesztéseket hajthatnak végre. A hosszú lejáratú hitelek kamata 3 és 3,3 százalék között alakul.

„Nem vagyok hajlandó elfogadni a lengyel hadsereg modernizálását piaci spekulációra alapozva” − nyilatkozta Domanski a Financial Times újságírójának, majd kifejtette, hogy az aranytartalékok felhasználása ugyan a jegybank hatáskörébe tartozik, de az intézmény éves pénzügyi beszámolója csak 2027 tavaszára készül el, a forrásokra pedig azonnal szükség van.

Nem látom értelmét a várakozásnak, ezért a Safe program nyújtotta lehetőséget a lehető leggyorsabban igénybe fogjuk venni

– jelentette ki Domanski.