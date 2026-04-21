Aranyért vásárolna rengeteg fegyvert az államfő, hatalmas vita lett a vége
Lengyelország folytatja hadseregének nagyszabású fejlesztését, ám a tervek végrehajtása további forrásbevonást igényel, aminek számos módja van. A vezető politikusok merőben eltérő véleményen vannak a pénzszerzés mikéntjét illetően.
Néhányan az elmúlt években felhalmozott aranykészlethez nyúlnának, míg mások hitelfelvételt szorgalmaznak, ám kérdés melyik döntés a legkifizetődőbb.
Arany vagy hitel
Karol Nawrocki lengyel kormányfő, illetve Adam Glapinski jegybankelnök javaslata szerint a kormány az aranytartalékok egy részének eladásából finanszírozná a védelmi kiadásokat. A két politikus így kerülné el a hitelfelvételt, ám Andrzej Domanski gazdasági miniszter szerint a kedvezményes európai uniós hitelek jobb alternatívát nyújtanak.
Tavaly Lengyelország jegybankja a világ egyik legnagyobb aranyfelvásárlója volt, és 2025 végére megközelítőleg 550 tonnát halmozott fel a nemesfémből, amely a teljes tartalékok több mint egynegyedét tette ki. A jegybankelnök célja, hogy a lengyel nemzeti bank aranyállománya elérje a 700 tonnát.
Mindeközben Karol Nawrocki vitába keveredett Donald Tusk miniszterelnökkel az európai uniós Safe programot illetően, melynek keretén belül Lengyelország közös hitelfelvétel segítségével finanszírozná a hadsereg fejlesztését.
A Safe progam lehetővé teszi, hogy az Európai Unió tagállamai egy 150 milliárd eurós hitelkeretből hívjanak le forrásokat, melynek segítségével sürgős és nagyszabású védelmi fejlesztéseket hajthatnak végre. A hosszú lejáratú hitelek kamata 3 és 3,3 százalék között alakul.
„Nem vagyok hajlandó elfogadni a lengyel hadsereg modernizálását piaci spekulációra alapozva” − nyilatkozta Domanski a Financial Times újságírójának, majd kifejtette, hogy az aranytartalékok felhasználása ugyan a jegybank hatáskörébe tartozik, de az intézmény éves pénzügyi beszámolója csak 2027 tavaszára készül el, a forrásokra pedig azonnal szükség van.
Nem látom értelmét a várakozásnak, ezért a Safe program nyújtotta lehetőséget a lehető leggyorsabban igénybe fogjuk venni
– jelentette ki Domanski.
Vitában az elnök és a kormányfő
Miközben Karol Nawrocki elnök megvétózta a kormány Safe programról szóló törvényjavaslatát, Adam Glapinski jegybankelnök azt javasolta, hogy az aranytartalék egy részének eladása, majd későbbi visszavásárlása a hitelfelvétel alternatívájaként szolgálhatna.
Andrzej Domanski, gazdasági miniszter az ötletre reagálva azt mondta, hogy a tartalékok eladásából származó nyereséget ellensúlyozhatják a pénzügyi év során bekövetkező devizaárfolyam-mozgások, a jegybank pedig az utóbbi időben veszteséget termelt.
A felvetést Donald Tusk miniszterelnök is ellenezte, így kormánya továbbra is tárgyalásokat folytat a Bizottsággal arról, hogy a forrásokat közvetlenül a lengyel hadsereg részére létrehozott alapba irányítsák, ami költési limittel rendelkezik ugyan, de felhasználása nem igényel elnöki jóváhagyást.
Van még egy opció
Andrzej Domanski és csapata egy másik nemzetközi védelmi finanszírozási lehetőségről, az úgynevezett multilaterális védelmi mechanizmusról (MDM) is tárgyal.
Az MDM együttműködés, amit az Egyesült Királyság, Hollandia és Finnország kezdeményezett, lehetővé teszi, hogy a tagállami garanciákkal fedezett hitelekből védelmi beruházások valósuljanak meg.
„Ez egy érdekes lehetőség lehet Lengyelország számra. Fő prioritásunk a Safe program, de csapatom az MDM-et érintő tárgyalásokban is részt vesz” − mondta Domanski.
Lengyelországnak az elmúlt években hatalmas ambíciói vannak, nem csupán katonailag, de gazdaságilag is Közép-Európa egyik meghatározó szereplőjévé kíván válni. Andrzej Domanski és Adam Glapinski nemrégiben Washingtonban járt és benyújtotta Lengyelország G20 tagságára vonatkozó pályázatát.