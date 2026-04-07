Döbbenten nézik a románok, mi történt a magyarok aranytartalékával: az egész ország erről beszél, nem értik, hogy következett be

Magyarország aranytartaléka rekordot döntött, aminek nem örülnek a románok / Fotó: AFP

Komoly figyelmet kapott Romániában az a hír, hogy Magyarország aranytartaléka immár meghaladja a román készleteket. A témát először a Világgazdaság közölte, majd rövid időn belül átvette több román hírügynökség és sajtóorgánum is. A reakciók alapján a fordulat valódi meglepetést okozott Bukarestben.

A jelenlegi adatok szerint Románia aranytartaléka mintegy 103,6 tonna, amely évek óta gyakorlatilag változatlan. Bár ez a mennyiség továbbra is jelentősnek számít a régióban, a stagnálás miatt az ország pozíciója fokozatosan gyengült.

Külön érdekesség, hogy a román aranykészlet jelentős része nem is az ország területén található: a mintegy 103 tonnából körülbelül 60 tonnát a Bank of England londoni trezorjaiban őriznek. Ez a történelmi és pénzügyi okokra visszavezethető gyakorlat időről időre politikai vitákat is kivált Romániában.

Ezzel szemben Magyarország az elmúlt években látványos és következetes aranytartalék-növelési stratégiát hajtott végre. A Magyar Nemzeti Bank 2024-ben, fennállásának 100. évfordulóján újabb jelentős lépést tett: az addigi 94,5 tonnáról 110 tonnára emelte az aranykészletet. Ezzel Magyarország történelmi előnybe került Romániával szemben.

A jelenlegi állás egyértelmű:

Magyarország: 110 tonna

Románia: 103,6 tonna

Történelmi szinten is kiemelkedő a magyar aranytartalék

Ez az első alkalom a modern történelemben, hogy Magyarország nagyobb aranytartalékkal rendelkezik, mint keleti szomszédja. A különbség nem egyik napról a másikra alakult ki. A rendszerváltás idején Magyarország aranytartaléka mindössze 3,1 tonnára zsugorodott, ami rendkívül alacsony szintnek számított. Innen indult az a tudatos építkezés, amely az elmúlt években felgyorsult.

2018-ban a jegybank több mint tízszeresére, 31,5 tonnára növelte a tartalékot. Ezt követte 2021-ben egy újabb ugrás, amikor az állomány 94,5 tonnára emelkedett. A 2024-es bővítéssel pedig elérte a jelenlegi, rekordszintű 110 tonnát.

A növekedés nemcsak abszolút értékben jelentős: az egy főre jutó aranytartalék is emelkedett: 0,32 unciáról 0,37 unciára nőtt, amivel Magyarország jelenleg a kelet-közép-európai régió élére került ebben a mutatóban is.

Ez különösen fontos, mert az arany a jegybanki tartalékok egyik legstabilabb eleme, amely válsághelyzetekben is megőrzi értékét.