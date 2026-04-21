Oroszország
arany
aranytartalék

Aranytartalék: Oroszország eladott 22 tonna aranyat – pontosan kiderült, mi áll a háttérben

Oroszország aranykészlete főként 2002 és 2025 között épült fel, 1900 tonna feletti vásárlással, azonban a jegybank hozzányúlt a tartalékhoz. A bank 2025 ősze óta vesz és ad el aranyat a hazai piacon.
VG
2026.04.21, 06:55
Frissítve: 2026.04.21, 06:55

Az Orosz Központi Bank 2026 eleje óta mintegy 22 tonna aranyat adott el a költségvetési hiány pótlására, miután a deficit március végére 4,6 ezermilliárd rubelre nőtt. Hivatalos adatok szerint az aranytartalék 0,7 millió trójai unciával, 74,1 millió unciára csökkent áprilisra – írja a The Moscow Times.

Gold Prize - Stock Market - Photo Illustration Aranytartalék: Oroszország eladott 22 tonna aranyat – pontosan kiderült, mi áll a háttérben
Fotó: NurPhoto via AFP

A Moszkvai Tőzsde adatai alapján a márciusi aranyforgalom több mint három és félszeresére nőtt tavalyhoz képest, elérve a 42,6 tonnát. Pénzügyi értékben ötszörösére, 534,4 milliárd rubelre ugrott.

„A kormányzati kiadások tervezettnél nagyobb emelkedése miatt a hiányt finanszírozó aranyeladások folytatódhatnak. Ez összhangban van más központi bankok gyakorlatával, különösen a fejlődő országokban” – mondta Natalia Milchakova, a Freedom Finance Global vezető elemzője a Moscow Timesnak nyilatkozva.

A bank 2025 ősze óta vesz és ad el aranyat a hazai piacon, hasonlóan a Pénzügyminisztérium Nemzeti Vagyon Alapjának kezeléséhez. Az értékesítések révén fenntartja a mintegy 775 milliárd dolláros tartalékok devizaarányát, ahol az arany súlya az áremelkedés miatt nőtt.

Oroszország aranykészlete főként 2002 és 2025 között épült fel, 1900 tonna feletti vásárlással.

A nagyobb hullámok 2008–2012 és 2014–2019 között voltak, 2020 óta pedig nettó 55,4 tonna érkezett. „Sok központi bank most aranyat ad el kiadáspótlásra, például védelemre, energiaár-emelkedés vagy árfolyamvédelem miatt” – tette hozzá Dudchenko.

Milchakova szerint a bankok jellemzően olcsón vesznek, drágán adnak el, amivel stabilizálják a bankrendszert. Törökország példáját hozta fel, és azt jósolta, hogy az arany ára két hónapon belül visszatérhet az 5000 dollár/uncia szintre a globális bizonytalanságban.

A Kreml költségvetése rendkívüli nyomás alatt áll: a 2026-os hiány közel kétszerese a tavalyinak. Március elején a háborús kiadások meghaladták a szociális juttatásokat, így rekordgyorsasággal merítik a Nemzeti Jóléti Alapot. Emiatt az arany és a maradék jüan a bank fő eszköze maradt.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu