Google árfigyelés: így csípheted el a legolcsóbb hotelszobát
A digitális utazástervezés egyik kulcsszereplőjévé vált Google újabb eszközzel bővíti kínálatát, amely kifejezetten az árérzékeny utazókat célozza – írja a legújabb szálláshely árfigyelő szolgáltatásról a GoogleWatchBlog információira hivatkozva az Origo.
A Google évek óta dollármilliárdokat keres repülőjegyek és szállásfoglalások közvetítésével, ezért folyamatosan új funkciókkal bővíti ezt a területet. Az elmúlt időszakban különösen a repülőjegyárak követése került fókuszba, ezt a megoldást ezentúl a szállodákra is kiterjesztik.
Ez az új árfigyelő
Mostantól egy új lehetőséget kínálnak azoknak, akik a legkedvezőbb árat szeretnék kifogni:
immár minden egyes szálloda árának alakulása külön-külön nyomon követhető
– írja a portál, amely beszámol az új, egyelőre teszt üzemmódban működő lehetőségről.