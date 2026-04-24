A magyarok kedvelt turisztikai célpontjának elege van: "nem építünk több szállodát" - ez nekik is fájni fog

Miután befagyasztották a rövid távú lakáskiadást Athén belvárosában, most megnyílt a vita arról, hogy az új szállodák engedélyezését is korlátozni kellene – mutat rá az Euronews.

Athén polgármestere óva intett attól, hogy a görög főváros Barcelonává váljon

A görög fővárosban három belvárosi negyedben már most is tilos új engedélyeket kiadni rövid távú lakáskiadásra, de ez nem elég mindenkinek.

Az új szállodai engedélyek kiadásának korlátozását maga Athén polgármestere, Harisz Dukasz vetette fel.

„Valóban meg kell vizsgálnunk, hogy szükségünk van-e még több szállodára, és ha igen, hol. Azt is mérlegelnünk kell, mekkora további turisztikai terhelést bírunk el, és hol” – mondta Dukasz az Euronewsnak.

Athén polgármestere Barcelonát elrettentő példaként említette:

Nem szabad Barcelonává válnunk. Meg kell értenünk, hogy vannak telített területek, amelyek nem bírnak el újabb férőhelyeket, legyen szó rövid távú lakáskiadásról vagy másról.

A városvezető azt is szóvá tette, hogy a világ több részén a korlátozásokat nemcsak a rövid távú lakáskiadásra, hanem a szállodákra is alkalmazzák.

Az INSETE legfrissebb elérhető adatai szerint Attikában 68 934 szállodai férőhely van. Ezek közül mintegy 35 ezer Athén tágabb belvárosi övezetében található.

A szállodaipar szereplők is elismerik, hogy az utóbbi években nagyot nőtt a szállodák száma a görög fővárosban, ami fenntarthatósági kérdéseket vet fel az ágazat és a városi turizmus szempontjából is.

Barcelona és Amszterdam már bevezetett tilalmat új szállodai engedélyek kiadására. Athén önkormányzata pedig létrehozott egy megfigyelőközpontot, amely a turizmus városra gyakorolt hatását vizsgálja.

A görögországi szállodaipar szerint átfogó tervezésre van szükség

Egy turisztikai rendezvényen felszólalva az Athén–Attika és Argoszaronikosz Szállodaszövetség elnöke, Evgeniosz Vaszilikosz hangsúlyozta, hogy átfogó tervezésre van szükség az Athénban rendelkezésre álló férőhelyek ügyében.

Nemcsak a rövid távú lakáskiadás és a szállodák száma, hanem az egyéb, nem elsődleges turisztikai szálláshelyek száma is gyorsan nő, például a kiadó szobáké és a bútorozott apartmanoké. Ezek száma 150 százalékkal emelkedett: 800-ról 1200-ra.

Barcelonában 2028-tól teljesen betiltják a rövid távú lakáskiadást, és 2017 óta nem adnak ki új szállodai engedélyeket. Tehát külföldön már léteznek ilyen korlátozások. Nekünk valószínűleg azt kell átgondolnunk Athénban, hogy mit akarunk, és hol szeretnénk tartani 10–15 év múlva – jegyezte meg a lapnak Vaszilikosz.