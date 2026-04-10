Lebőgött Merz, azt ajánlják neki megmentőül, amellyel Magyarország állt a sor élére – Vance hozta a kosarában

Németország maga okozta gazdaságát visszavető energiaproblémáit, ebben még a hibák sorát elkövető Európai Uniót is lekörözte. Most egy olyan területen kaptak megoldási javaslatot, amelyben JD Vance amerikai alelnök budapesti látogatásához kötődően Magyarország robbant az élre Európában. Ez abból az interjúból derült ki, amelyet Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökésg (IEA) ügyvezető igazgatója adott a Der Spiegel magazinnak.

Atomenergia: JD Vance olyant hozott a kosarában, ami Európának nincs, és a németeknek nagyon kellene – Orbán Viktor megszerezte / Fotó: NurPhoto via AFP

Miközben Európa elszálló energiaárakkal küszködik, és heteken belül egyes országok energiahiánnyal is szembesülhetnek, Birol javaslatokat fogalmazott meg a német kormánynak.

Az interjúban nem meglepő módon szóba került az atomenergia kérdése is. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, volt német miniszter a közelmúltban elismerte, hogy nagy hiba volt a német atomerőművek bezárása (elegánsan eltekintve tőle, hogy annak idején kormánytag volt, majd uniós csúcsbürokrata).

Németország stratégiai hibát követett el, amikor leállította az atomerőműveit

– erősítette meg az IEA feje.

Ezek megbízhatóan, szinte óraműpontossággal működtek, és folyamatosan termeltek villamos energiát – mondta a lapnak. De így alakult, és a múltbelihez hasonló nagy atomerőművek építése nagyon időigényes és költséges lenne.

Ehelyett Németország fontolóra vehetné a kis moduláris reaktorokat

– tette hozzá.

„Az új, kisebb moduláris atomerőműveket? – hangzott a lap kérdése, a megállapítással: – Nyugati országokban még egyetlen SMR sem működik.”

De hamarosan megjelennek a piacon, és ez a válság még tovább is gyorsíthatja a fejlesztésüket. Jelentős lendületet várok az SMR-ek számára

– hangzott Birol válasza.

Kis moduláris reaktorok: ha Európának nincs is, Magyarország már megszerezte

Birol nem beszélt róla – talán, hogy ne hervassza le a német olvasót, talán mert korábban vették fel az interjút –, hogy pont ebben az ügyben a napokban történt egy jelentős fejlemény Európában.

Az SMR-ek nem a jövőben jelennek meg a piacon, hanem már annyira megjelentek, hogy az Egyesült Államok több vezető nukleáris vállalata együttműködési megállapodást kötött Budapesttel kis moduláris reaktorok, azaz SMR-ek fejlesztéséről és telepítéséről.