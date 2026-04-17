Brüsszelben hirtelen felébredtek, mindenáron atomot akarnak: Kína már kiütéssel győzött és egy baráti tasli is érkezett

Kína atomerőmű-kapacitása elérte a 125 millió gigawattot (GW), vagyis jóval nagyobb az Egyesült Államok 97 GW-jánál – tartalmazza a Kínai Atomenergia Szövetség által közzétett Kék Jelentés. A dokumentum az ország nukleárisenergia-ágazatának 2026-ig terjedő tervét tartalmazza.

Kínának van a világon a legnagyobb energiatermelő atomerőmű-kapacitása/Fotó: CNNC

Kínában jelenleg 60 atomerőművi blokk üzemel kereskedelmi forgalomban. További 36 blokk épül, ami a világszerte építés alatt álló atomreaktorok több mint fele. Ezenkívül 16 blokk már megkapta az állami engedélyeket, és már tart az építésük előkészítése.

Kína az idén 2026-ban megkezdte két új erőművi blokk építését, és az év végéig hét reaktor üzembe helyezését tervezi.

Az Egyesült Államokat sokáig a legerősebb atomenergia-iparnak tartották. Az USA-ban korábban 99 atomreaktor működött; most 94 reaktor üzemel 54 atomerőműben. Ezek nagy részét azonban legalább 50 évvel ezelőtt építették, és az összesített, 96 952 MW kapacitásuk kisebb Kínáénál. Franciaország 57 reaktort (63 GW), Oroszország pedig 36-ot (28,6 GW) üzemeltet.

Európa is felébredt – jöhetnek az atomerőművek

Az Európai Bizottság tíz év után csak most javasolta az uniós tagállamoknak, hogy a megújuló energia mellett a nukleáris energiát is vegyék fontolóra. A lépést az USA és Irán közötti Perzsa-öbölbeli konfliktus körüli válság indokolta. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy brüsszeli tájékoztatón elmagyarázta, hogy drága a fosszilis tüzelőanyagoktól való túlzott függés.

Szerinte a szénalapú energia lesz a legdrágább opció a következő években.

Ugyanakkor Európának mindene megvan tiszta és a nukleáris energia előállításához is. Ezért Von der Leyen felszólította az EU tagállamait, hogy törekedjenek e cél elérésére, és aktívabban álljanak át az unió gazdaságában a villamos energiára, beleértve a közlekedési rendszereket és a fűtést is. Ám ezzel nem minden uniós tagország ért egyet. Amikor a bizottság elnöke egy hónapja stratégiai hibának nevezte az atomenergia részesedésének csökkentését Európa energiamixében, Friedrich Merz német kancellár kijelentette, hogy ő is ugyanígy gondolja, de Németországban az atomenergia feladásáról szóló döntés végleges.