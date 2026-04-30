Elámult a világ: Oroszország beindította a legerősebb atomerőművét, holnaptól ontja az áramot – és ez még csak a kezdet

Az orosz atomenergetika új mérföldkőhöz érkezett: a Roszatom állami vállalat aláírta a Kurszk–2 atomerőmű első blokkjának üzembe helyezéséhez szükséges valamennyi dokumentumot. A rekordteljesítményű egység május elsejétől hivatalosan is az ország energiarendszerének részévé válik.
2026.04.30, 19:23
Frissítve: 2026.04.30, 20:03

Üzembe helyezték Oroszország eddigi legnagyobb teljesítményű erőművi blokkját: a Kurszk–2 atomerőmű első, VVER-TOI reaktortechnológiára épülő egységét hivatalosan is aktív státuszba sorolták – írja az Interfax.

Új fejezet az orosz atomenergiában: megkezdi a villamos energia szállítását a Kurszk–2 atomerőmű első blokkja
Az orosz atomenergetika új mérföldkőhöz érkezett / Fotó: Anadolu via AFP

Az 1253 megawatt villamos teljesítményű blokk tervezője és kivitelezője a Roszatom mérnöki divíziója. A Roszatom állami vállalat az üzembe helyezéshez szükséges összes dokumentumot aláírta, az egység május 1-jétől kezd el villamos energiát és kapacitást szállítani az ország egységes energiarendszerébe.

A blokk havi bevétele várhatóan eléri a 11 milliárd rubelt: ebből mintegy 9 milliárd rubelt tesz ki a kapacitásdíj, körülbelül 2 milliárd rubelt pedig a megtermelt villamos energia értékesítése. Az üzemeltetők szerint az új blokk indulásával évente több mint 10 milliárd rubellel nőhet az orosz állami költségvetésbe befizetett adók összege.

A Kurszk–2 atomerőmű tervezett éves termelési kapacitása az első, kétblokkos ütemre vonatkozóan 19,5 milliárd kilowattóra. Az erőmű összesen négy VVER-TOI reaktorblokkot fog befogadni, amelyek az RBMK–1000 típusú reaktorokat váltják fel, ez pedig az összesített kapacitást várhatóan 20 százalékkal növeli.

A négy blokk megépítése része annak az orosz kormány által 2024 decemberében jóváhagyott, 2042-ig szóló erőmű-elhelyezési tervnek, amely összesen 38 új energetikai blokk megépítését irányozza elő az országban, köztük hét új régióban megvalósuló projekteket.

Megkezdődött Banglades első atomerőművének beüzemelése

Április 28-án elkezdték betölteni a nukleáris üzemanyagot a bangladesi Ruppur Atomerőmű 1. blokkjának reaktorába. A projekt főtervezője és fővállalkozója az Atomsztrojekszport, amely az orosz állami Roszatom mérnöki részlege. Ez a vállalat építi a Paks II. atomerőművet is.

 

