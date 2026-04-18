Hivatalos: új atomerőmű épül Magyarország közvetlen szomszédjában, Amerika ad rá pénzt – 7 milliárd dollár mozdul meg

Három és fél évvel az elvi jóváhagyás után végre megérkezik az első amerikai hitel a romániai Csernavoda atomerőmű bővítéséhez. A több milliárd eurós projekt azonban még mindig komoly pénzügyi és technikai kihívások előtt áll.

Megszületett az első konkrét hitelmegállapodás az amerikai Exim Bank részéről a román atomerőmű-programhoz

Hosszú előkészítés és elhúzódó tárgyalások után végre konkrét finanszírozási lépés történt a romániai Csernavoda atomerőmű bővítése ügyében.

Az Exim Bank US hamarosan legfeljebb 57,2 millió dollár értékű közvetlen hitelmegállapodást ír alá az EnergoNuclear SA-val, amely a 3-as és 4-es blokk megépítéséért is felelős.

A vállalat a román állami Nuclearelectrica teljes tulajdonában áll, így a hitelt végső soron az állam garantálja. A finanszírozási struktúra nem egyszerű: a dokumentációs feladatokat a JPMorgan európai leányvállalata látja el, miközben a profit.ro szerint egy nemzetközi bankkonzorcium – köztük a Banca Transilvania, a BRD, a CEC Bank, az UniCredit és az ING romániai egysége – már korábban 80 millió eurós hitelt biztosított a projekthez.

Az amerikai hitel nem magát az építkezést finanszírozza, hanem az előkészítési szakaszt: mérnöki tervezést, megvalósíthatósági tanulmányokat és egyéb előkészítő munkákat. Az amerikai állami tulajdonú exporthitel-intézmény már 2023 szeptemberében jóváhagyta ezt a finanszírozást, és akkor azt is közölte, hogy a projekt amerikai munkahelyeket is teremt, elsősorban Texas és Illinois államokban.

Óriási támogatást kap a csernavodai atomerőmű-projekt

A mostani lépés azonban csak töredéke annak a finanszírozási csomagnak, amelyre a teljes beruházáshoz szükség van. Már 2022 novemberében szó volt arról, hogy az amerikai fél akár hárommilliárd dollárnyi potenciális finanszírozást is biztosíthatna a projekthez, de ezek az ígéretek eddig nem materializálódtak teljes mértékben.

Erőműépítés: Románia a kanyarban előz Romániában az idén 2500 megawattnyi erőművet kívánnak üzembe helyezni. Lesznek gázblokkok, de megújulók is bőven a bezárt szenes és gázos erőművek helyett.

A román fél közben kifejezetten nehéz tárgyalásokról számolt be. A Nuclearelectrica szerint az amerikai Exim Bank és a kanadai Export Development Canada rendkívül szigorú feltételeket szabott, és „rugalmatlan hozzáállást” tanúsított a finanszírozási egyeztetések során. Ez jelentősen lassította az előrehaladást.

A projekt jelenlegi becsült költsége körülbelül hétmilliárd euró, ami hatalmas teher egy olyan beruházásnál, amely még mindig nem rendelkezik teljes finanszírozási háttérrel.

Ráadásul a két új reaktor még technikai engedélyekre is vár, például a villamosenergia-hálózatra való csatlakozáshoz szükséges jóváhagyásra.