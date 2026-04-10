Már élesben bizonyít egy új atomerőművi üzemanyag - pont jó lesz Paksra is

Oroszországban első alkalommal működik egy kereskedelmi üzemű, nagy teljesítményű atomreaktor a zárt nukleáris üzemanyagciklus-technológiához fejlesztett üzemanyag balesetálló változatával. A terméket a Balokovói Atomerőmű VVER-1000-es, azaz a paksiakhoz hasonló technológiájú, I blokkjába helyezték, miután sikerrel zárult a termék ötéves tesztüzeme Rosztovban – írja a gyártó vállalatot is ellenőrző Roszatom közleménye.

Piacra termelő atomerőmű használ új típusú üzemanyagot/Fotó : TVEL

A balokovói reaktorba három ilyen üzemanyag-kazettát helyeztek el, ezek mindegyike 312, krómmal bevont cirkóniumötvözetből készült üzemanyagpálcát tartalmaz. Ebből 18 üzemanyagpálca urán-plutónium kevert üzemanyagot tartalmaz. A most kezdett tesztüzem, amelynek során a balesetálló változatát tesztelik, kulcsfontosságú abból a szempontból, hogy ne csak az innovatív gyors neutronos reaktorok, hanem a ma működő hagyományos, könnyűvizes termikus neutronos reaktorok is a zárt üzemanyagciklus részévé válhassanak. A technológia révén ugyanis a hagyományos üzemanyagok másodlagos komponensei, igy az urándúsítás mellékterméka, a szegényített urán (az urán 238-as izotópja) és a kiégett üzemanyagból kivont plutónium is használható a friss üzemanyag előállításához.

Automatizált lehet az átrakás

A balesetálló üzemanyag nemcsak a reaktor és az aktív zóna stabilitását és biztonságát növeli súlyos, a tervezési alapot meghaladó balesetek esetén, hanem felületi tulajdonságainak köszönhetően lehetővé teszi az áttérést az üzemanyag-kazetták teljesen automatizált, emberi kéz érintése nélküli gyártására. Ezzel kiküszöbölhető az üzemanyag-kazetták gyártásához még szükséges kézi munka. Erre a gyártó személyzet sugárterhelésének minimalizálása érdekében van szükség a kevert urán-plutónium üzemanyag gyártásakor.

Kevesebb uránra lesz szükség

A Roszatom első kevert urán-plutónium üzemanyaga a VVER reaktorokhoz fejlesztett Remix üzemanyag volt (az angol nyelvű regenerált keverék kifejezésből). A terméket sikerrel tesztelték a Balakovói Atomerőműben, a teszt 2026 márciusában fejeződött be. A használata a VVER reaktorokban teljesen új lehetőségeket nyit meg. Ennek az üzemanyagnak a plutóniumtartalma ugyanis a többszöröse a Remixének, és dúsított urán helyett szegényített uránt tartalmaz. Ezáltal

optimalizálható a gyártás költsége,

a regenerált hasadóanyagok rugalmasabban használhatók fel,

és hasznosítható a világon felhalmozott szegényített uránkészlet.

A Roszatom számításai szerint, ha egy VVER üzemanyag-kazetta 25 százalékban a üzemanyagot és a fennmaradó 75 százalékban szabványos dúsítású urán üzemanyagot (U 235) tartalmaz, beleértve a regenerált üzemanyagot is, akkor a plutóniumtartalma alapján egyenértékű lesz a kizárólag urán-plutónium üzemanyagot tartalmazó Remix üzemanyag-kazettával. Az ilyen hibrid üzemanyagot heterogén Remix üzemanyagnak nevezték el. A TVEL – a Roszatom nukleáris üzemanyaggyártó részlege – szerint

a VVER-1200 reaktorokkal szerelt új erőművek természetes uránszükséglete több mint 20 százalékkal csökkenthető a teljes üzemidejükre vetítve a heterogén Remix használatával.

A Roszatom olyan kétkomponensű nukleáris energiarendszert kíván létrehozni Alekszandr Ugrjumov, a TVEL tudományos kutatásért és fejlesztésért felelős senior alelnöke szerint, amelyben a gyors- és termikus neutronos reaktorok zárt üzemanyagciklusban működnek, és az egyik fajta reaktor kiégett üzemanyaga a másik fajta reaktor friss üzemanyagának alapanyagaként szolgál. A TVEL-nél

már az ötödik generációs üzemanyagkazettát tervezik a VVER-1200-as típushoz, ilyenek lesznek Paks II. reaktorai is,

tesztelik az említett, króm bevonatú balesetálló -ot,

és dolgoznak az emberi kéz érintése nélkül gyártott üzemanyag tabletták gyártási technológiáján.

„Azt tervezzük, hogy ezeket az új anyagtechnológiai-, konstrukciós és gyártási eljárásokat egyetlen termékben egyesítjük” – hangsúlyozta Alekszandr Ugrjumov.