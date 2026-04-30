Ide kell utaznia, ha a világ legfurcsább autószalonját szeretné megnézni

Egy korábban konyhabútorgyárként működő, ám jó ideje elhagyatottan álló ipari épületet alakították át Madridban autószalonná, illetve szervizzé. Alighanem ez a világ legkülönlegesebb ilyen létesítménye.
2026.04.30, 16:40

Madrid külterületén, a leganési ipari parkban egy nagyméretű autószervizt, illetve és kereskedést tervezett az OOIIO építészeti stúdió. Bemutatóterem, irodák, javító– és karosszériaműhelyek, valamint több száz jármű tárolására alkalmas hely szerepel a projektben – számolt be róla az Origo.

Különleges autószerviz és -kereskedés épült Madridban (képünk illusztráció) / Fotó: Unsplash

Az OOIIO Le Corbusier „épületgép” elvéből indult ki, miszerint egy épület felfogható gépezetként, amelyben minden elemnek precízen kell működnie – akár egy autóban

Konyhagyárból autószerviz 

A projekt meghatározó döntése volt a korábban itt álló konyhabútorgyár meglévő ipari szerkezetének megtartása. A felső tárolószint természetes szellőztetésű, klimatizálatlan maradt, így az energiafelhasználás kizárólag a földszintre koncentrálódik, ahol emberek dolgoznak és ügyfeleket fogadnak. A meglévő szerkezetet megerősítették, hogy elbírja a megnövekedett terhelést, az eredeti tetőt egy további, fotovoltaikus pergolákkal árnyékolt tárolószinttel helyettesítették. 

A Roadster cikke arra is kitér, hogy praktikusan a földszintre került a bemutatóterem és a műhelyek, míg a felső szinten parkolnak a járművek. 

Az épület mindkét oldalán széles rámpák biztosítják a járművek mozgását. 

Az irodák az első emeleten találhatók. 

 

