Ide kell utaznia, ha a világ legfurcsább autószalonját szeretné megnézni

Madrid külterületén, a leganési ipari parkban egy nagyméretű autószervizt, illetve és kereskedést tervezett az OOIIO építészeti stúdió. Bemutatóterem, irodák, javító– és karosszériaműhelyek, valamint több száz jármű tárolására alkalmas hely szerepel a projektben – számolt be róla az Origo.

Az OOIIO Le Corbusier „épületgép” elvéből indult ki, miszerint egy épület felfogható gépezetként, amelyben minden elemnek precízen kell működnie – akár egy autóban.

Konyhagyárból autószerviz

A projekt meghatározó döntése volt a korábban itt álló konyhabútorgyár meglévő ipari szerkezetének megtartása. A felső tárolószint természetes szellőztetésű, klimatizálatlan maradt, így az energiafelhasználás kizárólag a földszintre koncentrálódik, ahol emberek dolgoznak és ügyfeleket fogadnak. A meglévő szerkezetet megerősítették, hogy elbírja a megnövekedett terhelést, az eredeti tetőt egy további, fotovoltaikus pergolákkal árnyékolt tárolószinttel helyettesítették.

A Roadster cikke arra is kitér, hogy praktikusan a földszintre került a bemutatóterem és a műhelyek, míg a felső szinten parkolnak a járművek.

Az épület mindkét oldalán széles rámpák biztosítják a járművek mozgását.

Az irodák az első emeleten találhatók.