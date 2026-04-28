Ukrajna boldog, Zelenszkij örül: megtalálták az országot, ami olajjal és gázzal árasztja el – Európa is pont rájuk pályázik

Az Azerbajdzsáni Köztársaság Állami Olajtársasága, a SOCAR és az ukrán Ukrnafta az együttműködés lehetőségeiről tárgyalt – írja az Interfax a SOCAR közleményére hivatkozva.

Ha a tárgyalások sikerre vezetnek, akkor Ukrajna Azerbajdzsánból importálhat olajat. / Fotó: NurPhoto via AFP

A megbeszéléseken a SOCAR elnöke, Rovsan Nadzsaf és az Ukrnafta vezérigazgatója, Szerhij Koreckij vett részt. A felek áttekintették a meglévő együttműködés jelenlegi állapotát és annak fejlesztési lehetőségeit” – áll a közleményben.

A találkozót követően Koreckij a közösségi médiában azt írta, hogy közös céljuk a partnerség elmélyítése, a meglévő kezdeményezések továbbfejlesztése és új közös projektek elindítása. Részleteket azonban nem árult el.

A SOCAR a 2000-es évek vége óta van jelen Ukrajnában. A vállalat az ukrán piacon a SOCAR Energy Ukraine leányvállalatán keresztül működik, amely töltőállomás-hálózatot üzemeltet és kőolajtermékeket szállít.

Azerbajdzsán és Ukrajna energetikai együttműködése kiterjed az olaj- és kőolajtermék-szállításokra, az infrastruktúra-fejlesztésre és a kereskedelemre. Az elmúlt években az együttműködés a gázszektorra is kiterjedt, beleértve az azeri gáz Ukrajnába történő szállítását a transzbalkáni útvonalon keresztül.

A SOCAR és az ukrán vállalatok – köztük az Ukrnafta – együttműködése elsősorban kereskedelmi és operatív projektekre összpontosít. A felek 2023-ban megállapodtak az üzemanyagkártyák terén való együttműködésről és a töltőállomás-hálózatok integrációjáról.

A SOCAR emellett párbeszédet folytat az ukrán energiaszektor más kulcsszereplőivel, köztük a Naftogazzal is, a szállítások bővítéséről és új partnerségi területekről.

Azerbajdzsán újabb EU-tagot áraszt el energiával

Azerbajdzsán nem csak Ukrajnával üzletel Európában. A Világgazdaság hétfőn írta meg, hogy Csehország akár évi 2 milliárd köbméter földgázt vásárolna tőle egy hosszú távú energetikai megállapodás keretében.

"Csehország jelentősen bővítené energiaforrásait, és egy új, hosszú távú megállapodás keretében akár évi 2 milliárd köbméter földgázt is vásárolna Azerbajdzsántól " – közölte Karel Havlicek cseh ipari és kereskedelmi miniszter hétfőn. A megállapodás ugyan még nincs aláírva, de a tárgyalások a cseh fél szerint már előrehaladott állapotban vannak.