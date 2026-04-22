Nagy a baj, újabb durva részletek láttak napvilágot: „nincs meg a technikai kapacitás" a Barátságon, az ukránok kavarhattak be

Kazahsztán energiaügyi minisztere szerdán közölte, hogy májusban nem terveznek kazah olajszállítást Németországba az oroszországi Barátság kőolajvezetéken keresztül. A fennakadást szerinte valószínűleg ukrán dróntámadások okozták – írta kedden a Reuters.

A Barátság kőolajvezetéken keresztül májusban leállhat a kazah olaj Németországba irányuló szállítása / Fotó: Shutterstock

Erlan Akkenzsenov miniszter elmondta:

Oroszország informálisan arról tájékoztatta Kazahsztánt, hogy jelenleg nincs meg a technikai kapacitása a kazah olaj Németországba történő szállítására, és az export akkor indulhat újra, amikor ez helyreáll.

Ennél részletesebb magyarázatot nem adott.

„Amint megoldódik a technikai megvalósíthatóság kérdése, a kazah olaj tranzitja újraindul – mondta az asztanai környezetvédelmi csúcstalálkozón. – Nagy valószínűséggel ez a közelmúltbeli, orosz infrastruktúrát ért támadásokkal függ össze.”

Kazahsztán 2025-ben mintegy 2 millió tonna olajat exportált Németországba, ami napi több mint 40 ezer hordónak felel meg. A szállítások a PCK finomítóba irányulnak, amely Berlin ellátását biztosítja.

Akkenzsenov azt is közölte, hogy Kazahsztán a németországi export leállása miatt nem csökkenti az olajtermelést, és a Kaszpi-tengeri Vezeték Konzorcium (CPC) – amelyen keresztül a kazah olajexport nagy része Oroszországon át halad – továbbra is zavartalanul működik.

Mint lapunk beszámolt róla, egyre feszültebb a helyzet Oroszország és Európa között, ami miatt Oroszország május 1-jétől leállítja a Kazahsztánból Németországba irányuló olajexportot a Barátság kőolajvezetéken keresztül.

A módosított exportmenetrendet Kazahsztán és Németország már meg is megkapta. Oroszország és Németország diplomáciai és gazdasági kapcsolatai az orosz–ukrán háború kitörését követően romlottak meg, mivel a német kormány nyíltan Kijevet támogatja.

Ha leáll a szállítás a Barátság-vezeték északi vonalán, az nagy problémákat okozhat az európai és elsősorban a német üzemanyag-ellátásban.

A kazah olaj exportja Németországba az Oroszországon és Lengyelországon keresztül haladó Barátság kőolajvezetéken történik. 2025-ben a beérkező olaj mennyisége megközelítőleg 2,146 millió tonna volt, ami napi 43 ezer hordónak felel meg. Ez 2024-hez képest 44 százalékos emelkedés.