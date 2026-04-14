Hirtelen megjavul a Barátság vezeték, Zelenszkij Merz jelenlétében jelentette be, már kéri is a pénzt

A Barátság (Druzhba) kőolajvezetéket április végére megjavítják – jelentette be az ukrán elnök, miután még két nap sem telt el a politikai ellenfele, Orbán Viktor kormányának menesztését okozó magyar választás óta.

Az ukrán Ukrinform jelentése szerint ezt Volodimir Zelenszkij jelentette ki Berlinben, Friedrich Merz német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatón.

Ami az olajvezetéket illeti: ahogy ígértük, április végére megjavítjuk. Nem teljesen, de működésre alkalmassá válik. Nem minden tározót állítanak helyre – ez hosszabb folyamat, de ez egy külön kérdés. Igen, április végére. Nagyon reméljük, hogy ez egybeesik az Európai Unió országainak – elsősorban Magyarországnak – más kötelezettségvállalásaival, amelyek bizonyos számunkra fontos döntéseket blokkoltak

– mondta Zelenszkij.

Friedrich Merz ugyanitt kijelentette: az Európai Unió 90 milliárd eurós (106 milliárd dolláros) Ukrajnának szánt hitelét gyorsan folyósítani kell, miután Orbán Viktor magyar miniszterelnök választási veresége megszüntetett egy jelentős akadályt a finanszírozás előtt.

Erről Merz a Zelenszkij elnökkel folytatott találkozója után beszélt – jelenti a Bloomberg hírügynökség – , ahol a két vezető megerősítette az együttműködést a légvédelem és a dróngyártás területén. A kancellár hangsúlyozta támogatását Ukrajna EU-csatlakozásához, elutasítva bármiféle „másodosztályú” tagságot – ugyanakkor jelezte, hogy a folyamat várhatóan hosszú időt vesz igénybe.

A katonai támogatásra szánt forrásokat most gyorsan ki kell fizetni

– mondta Merz . „Ukrajnának sürgősen szüksége van rájuk.”

