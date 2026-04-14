Hirtelen megjavul a Barátság vezeték, Zelenszkij Merz jelenlétében jelentette be, már kéri is a pénzt

Csak két nap telt el a magyar választás óta, és máris látjuk az olajblokád végét. A Barátság köolajvezeték hamarosan megkezdheti a működést, jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Pető Sándor
2026.04.14, 14:34
Frissítve: 2026.04.14, 14:54

A Barátság (Druzhba) kőolajvezetéket április végére megjavítják – jelentette be az ukrán elnök, miután még két nap sem telt el a politikai ellenfele, Orbán Viktor kormányának menesztését okozó magyar választás óta.

Ukrainian President Zelenskyy meets with German Chancellor Merz for talks in Berlin
Fotó: Anadolu via AFP

Az ukrán Ukrinform jelentése szerint ezt Volodimir Zelenszkij jelentette ki Berlinben, Friedrich Merz német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatón.

Ami az olajvezetéket illeti: ahogy ígértük, április végére megjavítjuk. Nem teljesen, de működésre alkalmassá válik. Nem minden tározót állítanak helyre – ez hosszabb folyamat, de ez egy külön kérdés. Igen, április végére. Nagyon reméljük, hogy ez egybeesik az Európai Unió országainak – elsősorban Magyarországnak – más kötelezettségvállalásaival, amelyek bizonyos számunkra fontos döntéseket blokkoltak

 – mondta Zelenszkij.

Friedrich Merz ugyanitt kijelentette: az Európai Unió 90 milliárd eurós (106 milliárd dolláros) Ukrajnának szánt hitelét gyorsan folyósítani kell, miután Orbán Viktor magyar miniszterelnök választási veresége megszüntetett egy jelentős akadályt a finanszírozás előtt.

Erről Merz a Zelenszkij elnökkel folytatott találkozója után beszélt – jelenti a Bloomberg hírügynökség – , ahol a két vezető megerősítette az együttműködést a légvédelem és a dróngyártás területén. A kancellár hangsúlyozta támogatását Ukrajna EU-csatlakozásához, elutasítva bármiféle „másodosztályú” tagságot – ugyanakkor jelezte, hogy a folyamat várhatóan hosszú időt vesz igénybe.

A katonai támogatásra szánt forrásokat most gyorsan ki kell fizetni

– mondta Merz . „Ukrajnának sürgősen szüksége van rájuk.”

(Cikkünk frissül.)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
