Deviza
EUR/HUF362,06 +0,11% USD/HUF307,79 +0,28% GBP/HUF415,8 +0,12% CHF/HUF394,79 +0,16% PLN/HUF85,57 +0,09% RON/HUF71,02 +0,13% CZK/HUF14,9 +0,07% EUR/HUF362,06 +0,11% USD/HUF307,79 +0,28% GBP/HUF415,8 +0,12% CHF/HUF394,79 +0,16% PLN/HUF85,57 +0,09% RON/HUF71,02 +0,13% CZK/HUF14,9 +0,07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX136 294,08 -0,07% MTELEKOM2 434 -0,66% MOL4 060 +0,89% OTP43 710 -0,41% RICHTER12 890 -0,85% OPUS326,5 +1,23% ANY7 520 +0,8% AUTOWALLIS149 0% WABERERS4 900 +2,65% BUMIX9 243,28 +0,92% CETOP4 538,54 -1,3% CETOP NTR2 835,06 -0,3% BUX136 294,08 -0,07% MTELEKOM2 434 -0,66% MOL4 060 +0,89% OTP43 710 -0,41% RICHTER12 890 -0,85% OPUS326,5 +1,23% ANY7 520 +0,8% AUTOWALLIS149 0% WABERERS4 900 +2,65% BUMIX9 243,28 +0,92% CETOP4 538,54 -1,3% CETOP NTR2 835,06 -0,3%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
energiabiztonság
Barátság kőolajvezeték
Európai Unió

Itt a nagy fordulat: már ma újraindulhat a Barátság vezeték – valakinek nagyon kell a pénz

Kijevnek nagyon kell az uniós hitel. A Barátság vezeték újraindulásával már szerdán dönthetnek az uniós nagykövetek a kölcsönről.
VG
2026.04.21, 10:00

Ukrajna arra számít, hogy már kedden újraindul az olajszállítás a Barátság vezetéken, ami utat nyit az Európai Unió számára, hogy felszabadítsa a Kijev számára annyira szükséges 90 milliárd eurós hitelt – a döntés szerdán várható. A tervek szerint a Magyarországot és Szlovákiát ellátó, januárban orosz támadás következtében megsérült vezeték műszaki tesztjeit kedden elvégzik.

Volodimir Zelenszkij kénytelen engedni a Barátság vezeték ügylben, ha akarja at uniós hitelt / Fotó: Hans Lucas / AFP

A hírről a Bloomberg számolt be. A hírügynökség emlékeztetett, hogy az Európai Unió vezetői decemberben jóváhagyták Kijevnek a hitelt, de Magyarország azóta  is blokkolta annak kifizetését, a leköszönő Orbán Viktor miniszterelnök a segélyt az olajszállítás újraindításához kötötte. Ha az olaj megindul, ezt a csatát Magyarország nyerte, Ukrajna pedig megmenekül a csődtől.

Az uniós nagykövetek várhatóan szerdán tárgyalnak a kérdésről, és a Politico értesülése szerint

 jóvá is hagyják a hitelt – ha időben megindul az olajszállítás Magyarországra.

A leköszönő Fidesz-kormány vasárnap jelezte, hogy készen áll a hitel blokkolásának feloldására és Kijev finanszírozásának támogatására már ezen a héten, ha újraindul az olaj a vezetéken.

A Barátság vezeték a hitel ára

Az uniós források elengedhetetlenek ahhoz, hogy Ukrajna több mint négy évvel Oroszország teljes körű inváziója után is folytathassa a harcot, miközben az Egyesült Államok gyakorlatilag megszüntette támogatását, amióta Donald Trump 2025-ben visszatért hivatalába.

A Bloomberg korábbi értesülése szerint 

Kijevnek csak júniusig van elég pénze a szükségleteinek fedezésére.

Pozsony is engedni látszik, a múlt héten Szlovákia is jelezte, hogy nem áll a hitelfolyósítás útjába, ami eltérést jelent Robert Fico miniszterelnök korábbi fenyegetéseitől, miszerint a gázvezeték körüli vitát követően megtagadja a segítségnyújtást.

Fico azzal vádolta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy szándékosan húzza el a Barátság vezeték javítását, amit Kijev tagad.

Ukrajna májusban megkaphatja a pénzt

Az optimizmus jele, hogy a soros ciprusi uniós elnökség egyáltalán a nagyköveti ülés napirendjére tűzte a hitelügyet. Ha a nagykövetek rábólintanak, akkor Kijev már májusban megkaphatja a pénzt.

Azért csak akkor, mert szükség van még az az Európai Bizottság technikai ellenőrzésekre, amelyek néhány hetet vesznek igénybe, mielőtt kifizethetik a forrásokat.

A Politico is kiemelte tudósításában azt a tényt, hogy hosszas huzavona és vita után Zelenszkij azok után ígérte meg a vezeték gyors megjavítását, hogy Magyar Péter Tisza Pártja győzött a magyarországi parlamenti választáson.

Barátság kőolajvezeték Barátság vezeték energia
Már kedden indulhat ismét az olaj a vezetéken / Fotó: MOL

Magyar is felszólította Ukrajnát a Barátság megnyitására. Hangsúlyozta, hogy az ukrán fél nem használhatja zsarolási alapnak az energiaellátást. 

Felszólította Zelenszkijt, hogy amennyiben a technikai feltételek adottak, haladéktalanul indítsák újra a kőolajszállítást a vezetéken.

Egyelőre elmarad az orosz olaj betiltása

Bár a legtöbb európai ország 2022-ben, Moszkva Ukrajna elleni teljes körű inváziója után leállította az orosz olaj közvetlen beszerzését, Magyarország és Szlovákia ideiglenes mentességet kapott az import folytatására.

Az Európai Bizottság jogalkotási javaslatot tervez, amelynek célja a fennmaradó beszerzések legkésőbb 2027 végéig történő fokozatos megszüntetése.

A tervezet bemutatását azonban egyelőre elhalasztották a jelenlegi geopolitikai és piaci kockázatok, vagyis a közel-keleti konfliktus miatt. Az iráni háború nyomán kialakult energiaválság és a Hormuzi-szoros körüli feszültségek következtében ugyanis Brüsszelben jelenleg nincs elég politikai támogatás a szigorú menetrend bevezetéséhez. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
