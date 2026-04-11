Befagyasztott iráni vagyon a Hormuzi-szoros megnyitásáért cserében?

Az Egyesült Államok beleegyezett a befagyasztott iráni vagyon felszabadításába – legalábbis ezt szivárogtatta ki az iszlámábádi tárgyalások előtt egy magas rangú teheráni forrás. Nem tudni pontosan, hogy összesen mekkora értékről van szó, de becslések szerint a teljes külföldön befagyasztott iráni vagyon 100-120 milliárd dollár lehet. Egy neve elhallgatását kérő amerikai illetékes azonban tagadta a hírt.

A befagyasztott iráni vagyon kérdése is szóba kerül az iszlámábádi tárgyalásokon / Fotó: AFP

A hírről a Reuters számolt be megbízható forrásra hivatkozva. A magas rangú iráni illetékes szerint befagyasztott vagyon felszabadítása annak a jele, hogy Washington komolyan megállapodásra törekszik a tárgyalásokon, amelyeket amerikai részről JD Vance alelnök vezet.

A téma kényessége miatt neve elhallgatását kérő illetékes azt is elmondta a brit hírügynökségnek, hogy

a befagyasztott vagyon feloldása „közvetlenül kapcsolódik a szabad átjárás biztosításához a Hormuzi-szoroson keresztül”.

A szoros még mindig zárva van, és a megnyitása a tárgyalások egyik legfontosabb témája lesz.

Hatmilliárd dollárnyi befagyasztott iráni vagyon szabadulhat fel

Az illetékes nem árulta el, hogy pontosan mekkora összeg felszabadításáról van szó, de egy másik forrás szerint Teherán Katarban kezelt hatmilliárd dollárt kaphat vissza.

Katar egyelőre nem reagált a hírügynökség megkeresésére.

Megerősítették a biztonságot a pakisztáni fővárosban / Fotó: AFP

Nem lehet egyébként pontosan tudni, hogy mekkora iráni vagyon van befagyasztva külföldön, de becslések szerint 100 milliárd dollár lehet, tudósított a hét elején az Euronews.

A Wikipedia szerint is 100-120 milliárd dollár lehet, amelyből majdnem kétmilliárd van befagyasztva az Egyesült Államokban.

A Hamász terrortámadása miatt nem kapták meg a pénzt 2023-ban

Ami a hatmilliárd dollárt illeti, azt eredetileg 2018-ban fagyasztották be, és elméletileg 2023-ban fel kellett volna szabadítani egy amerikai-iráni fogolycsere keretében.

A döntést azonban visszafordította Joe Biden kormányzata a Hamász Izrael elleni október 7-i terrortámadása után. A Hamász Irrán egyik közeli szövetségese.

Lélegzet visszafojtva várja a világ a tárgyalások eredményét / Fotó: AFP

Az amerikai tisztviselők akkor azt mondák, hogy Irán a belátható jövőben nem férhet hozzá a pénzhez, hangsúlyozva, hogy Washington fenntartja magának a jogot a számla teljes befagyasztására.