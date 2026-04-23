Hiába emeltek idén, döbbenetesen alacsony az ukrán minimálbér – Európa végén kullog az ország

Idén év elején 8000 hrivnyáról 8647 hrivnyára nőtt a minimálbér, ami a jelenlegi árfolyamon mintegy 61 400 forintnak felel meg. Ez nominálisan mintegy 8 százalékos emelés, ám a gyakorlatban ez az összeg továbbra sem biztosít érdemi megélhetést, különösen a háborús gazdasági környezetben.

A minimálbér és a tényleges megélhetési költségek közötti különbség a valóságban ennél is nagyobb lehet / Fotó: Oleksandra Bolotina

Még az emelés után is alacsony a szint

A minimálbér szintje az emelést követően is rendkívül alacsony maradt – írta a Kiszo. Összehasonlításképpen az ukrán átlagkereset már 2025 végén is meghaladta a 26 ezer hrivnyát, ami mintegy 185-190 ezer forintnak felel meg. Ez azt jelenti, hogy a minimálbér továbbra is a jövedelmi skála alsó szélén helyezkedik el, és jelentős a különbség az átlagos keresetekhez képest.

A hivatalos létminimum szintén alacsony: körülbelül 3200 hrivnya, azaz 22-23 ezer forint körül alakul. Ez azt jelzi, hogy még a hivatalos megélhetési küszöb is alacsony szinten van meghatározva, így

a minimálbér

és a tényleges megélhetési költségek

közötti különbség a valóságban ennél is nagyobb lehet.

A háború és az infláció hatása

A bérek vásárlóerejét jelentősen rontotta az elmúlt évek gazdasági környezete. A háború következtében visszaesett a gazdasági teljesítmény, megszakadtak ellátási láncok, és komoly károk keletkeztek az infrastruktúrában. Ebben a helyzetben a bérek reálértékének megőrzése is komoly kihívás.

Az infláció különösen az alacsony jövedelműeket sújtja, akik bevételeik nagyobb részét alapvető termékekre költik. Így hiába nőtt nominálisan a minimálbér, a tényleges életszínvonal sok esetben alig javult.

Jelentős a különbség a magyar bérekkel

A régiós összehasonlítás még erősebb kontrasztot mutat. Magyarországon 2026-ban a minimálbér nagyságrendileg 266-270 ezer forint körül alakul – ez több mindentől függhet – , ami több mint négyszerese az ukrán szintnek. Ez a különbség nemcsak a gazdasági fejlettség eltérését mutatja, hanem a munkaerőpiaci folyamatokat is erősen befolyásolja.

A magasabb bérek miatt továbbra is erős a külföldi munkavállalás vonzereje az ukránok számára, különösen a szomszédos országokban. Ez hosszabb távon csökkenti a hazai munkaerő-kínálatot, miközben a hazautalások fontos szerepet játszanak az ukrán gazdaságban.