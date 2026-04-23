Már több mint 64 millió bevándorló az Európai Unióban: van egy ország, aki erre várt és bőszen tapsol – „nélkülük hanyatlás jön, nem szép új világ!"

Európa népessége rohamosan fogy, miközben a bevándorlók száma rekordokat dönt. Amennyiben a trendek nem változnak a kontinens demográfiája teljes átalakuláson eshet át a következő években.

Az európai döntéshozók körében nincs egyetértés, számos politikus támogatja a tömeges migrációt, míg mások óvatosságra intenek.

Rekordot döntött a bevándorlók száma

Az Európai Unióban élő bevándorlók száma 2025-ben elérte a 64,2 milliót, ami 2,1 milliós emelkedést jelent az előző évhez viszonyítva és rekordnak számít – derül ki a Centre for Research & Analysis of Migration (CReAM) tanulmányából, ami az RFBerlin társadalomkutató intézet egyik rendezvényén került publikálásra.

A jelentés arra is rámutat, hogy 2010-ben a vonatkozó adat 40 millió volt, tehát nagyjából 62 százalékos emelkedés figyelhető meg.

A legtöbb bevándorlót befogadó ország továbbra is Németország maradt, a külföldön születettek száma eléri a 18 milliót, ami kiemelkedően magasnak számít a 83,6 milliós lakosságszámhoz viszonyítva. Bár a bevándorlók 72 százaléka munkaképes korú, a vonatkozó statisztikák arról számolnak be, hogy az érintett társadalmi csoportban a munkanélküliek száma kiugróan magas. Németországban a munkanélküliségi ráta 4,2 százalék körül mozog, azonban a 2015-ben érkezett migránsok körében ez az arányszám egy 2022-es felmérés szerint elérte a 36 százalékot.

Németország továbbra is a migráció egyik legfőbb célországa maradt, mind nominálisan, mind népességarányosan

− nyilatkozta Tommaso Frattini, a CReAM tanulmányának egyik szerzője.

A felmérés szerint a migrációs trendek aszimmetrikusan alakultak a különböző európai országok között:

Luxemburg, Málta és Ciprus esetében a migránsok száma népességarányosan magasabb,

a menedékkérelmek benyújtása pedig elsősorban Spanyolországban, Olaszországban, Franciaországban és Németországban történt.

A Németországban benyújtott menedékkérelmek száma 2025-ben elérte a 2,27 milliót.

A spanyol kormány illegális migránsokra alapozná a jövőt

Egy javaslat értelmében a spanyol kormány az országban jogellenesen tartózkodó bevándorlók státuszát legalizálná. Pedro Sanchez szocialista miniszterelnök a döntést a romló demográfiai mutatókkal indokolja:

Spanyolország, más európai országokhoz hasonlóan, öregszik. Amennyiben nem fogadunk be új embereket, akik dolgoznak és hozzájárulnak a társadalombiztosítási rendszer fenntartásához, akkor jólétünk hanyatlásnak indul, innovációs képességünk csökken, és közszolgáltatásaink (egészségügy, nyugdíjrendszer, oktatás) megsínylik

− írta egy nyílt levélben, amiben arra is kitért, hogy ezek az emberek építik majd fel a gazdag és sokszínű Spanyolországot.