Deviza
EUR/HUF365,1 +0,07% USD/HUF312,3 +0,22% GBP/HUF421,59 +0,21% CHF/HUF397,46 +0,12% PLN/HUF86,07 +0,15% RON/HUF71,71 +0,07% CZK/HUF14,99 +0,06% EUR/HUF365,1 +0,07% USD/HUF312,3 +0,22% GBP/HUF421,59 +0,21% CHF/HUF397,46 +0,12% PLN/HUF86,07 +0,15% RON/HUF71,71 +0,07% CZK/HUF14,99 +0,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX135 225,18 -0,79% MTELEKOM2 516 +0,56% MOL4 248 +0,28% OTP41 620 -1,35% RICHTER13 160 -1,37% OPUS307,5 -1,46% ANY7 460 +0,54% AUTOWALLIS146 -0,68% WABERERS4 780 +1,67% BUMIX9 205,34 +0,3% CETOP4 460,44 -0,64% CETOP NTR2 780,97 -0,55% BUX135 225,18 -0,79% MTELEKOM2 516 +0,56% MOL4 248 +0,28% OTP41 620 -1,35% RICHTER13 160 -1,37% OPUS307,5 -1,46% ANY7 460 +0,54% AUTOWALLIS146 -0,68% WABERERS4 780 +1,67% BUMIX9 205,34 +0,3% CETOP4 460,44 -0,64% CETOP NTR2 780,97 -0,55%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
migráció
Európa
népesség

Már több mint 64 millió bevándorló az Európai Unióban: van egy ország, aki erre várt és bőszen tapsol – „nélkülük hanyatlás jön, nem szép új világ!"

Több mint 64 millió bevándorlót regisztráltak az Európai Unióban tavaly, ez 2024-hez képest kétmilliós növekedést jelent, amit abszolút rekord. 2010-hez mérve még szembetűnőbb a változás, 16 év alatt 62 százalékot emelkedett a számuk.
Nagy Krisztián
2026.04.23, 15:00

Európa népessége rohamosan fogy, miközben a bevándorlók száma rekordokat dönt. Amennyiben a trendek nem változnak a kontinens demográfiája teljes átalakuláson eshet át a következő években.

Rekordmagasan a bevándorlók száma az Európai Unióban  / Fotó: AFP

Az európai döntéshozók körében nincs egyetértés, számos politikus támogatja a tömeges migrációt, míg mások óvatosságra intenek.

Rekordot döntött a bevándorlók száma

Az Európai Unióban élő bevándorlók száma 2025-ben elérte a 64,2 milliót, ami 2,1 milliós emelkedést jelent az előző évhez viszonyítva és rekordnak számít – derül ki a Centre for Research & Analysis of Migration (CReAM) tanulmányából, ami az RFBerlin társadalomkutató intézet egyik rendezvényén került publikálásra. 

A jelentés arra is rámutat, hogy 2010-ben a vonatkozó adat 40 millió volt, tehát nagyjából 62 százalékos emelkedés figyelhető meg.

A legtöbb bevándorlót befogadó ország továbbra is Németország maradt, a külföldön születettek száma eléri a 18 milliót, ami kiemelkedően magasnak számít a 83,6 milliós lakosságszámhoz viszonyítva. Bár a bevándorlók 72 százaléka munkaképes korú, a vonatkozó statisztikák arról számolnak be, hogy az érintett társadalmi csoportban a munkanélküliek száma kiugróan magas. Németországban a munkanélküliségi ráta 4,2 százalék körül mozog, azonban a 2015-ben érkezett migránsok körében ez az arányszám egy 2022-es felmérés szerint elérte a 36 százalékot.  

Németország továbbra is a migráció egyik legfőbb célországa maradt, mind nominálisan, mind népességarányosan

 − nyilatkozta Tommaso Frattini, a CReAM tanulmányának egyik szerzője. 

A felmérés szerint a migrációs trendek aszimmetrikusan alakultak a különböző európai országok között: 

  • Luxemburg, Málta és Ciprus esetében a migránsok száma népességarányosan magasabb, 
  • a menedékkérelmek benyújtása pedig elsősorban Spanyolországban, Olaszországban, Franciaországban és Németországban történt.

A Németországban benyújtott menedékkérelmek száma 2025-ben elérte a 2,27 milliót.

A spanyol kormány illegális migránsokra alapozná a jövőt

Egy javaslat értelmében a spanyol kormány az országban jogellenesen tartózkodó bevándorlók státuszát legalizálná. Pedro Sanchez szocialista miniszterelnök a döntést a romló demográfiai mutatókkal indokolja:

Spanyolország, más európai országokhoz hasonlóan, öregszik. Amennyiben nem fogadunk be új embereket, akik dolgoznak és hozzájárulnak a társadalombiztosítási rendszer fenntartásához, akkor jólétünk hanyatlásnak indul, innovációs képességünk csökken, és közszolgáltatásaink (egészségügy, nyugdíjrendszer, oktatás) megsínylik

 − írta egy nyílt levélben, amiben arra is kitért, hogy ezek az emberek építik majd fel a gazdag és sokszínű Spanyolországot. 

A miniszterelnökkel Alberto Nunez Feijoo, az ellenzéki Néppárt vezetője nem ért egyet:

Spanyolország egy migrációs problémát importál az egész Európai Unióba

 − mondta egy fórumon.

Öregedő társadalom

Európa társadalma a legfrissebb kutatások szerint rohamosan csökken. Előrejelzések szerint 2100-ra az Európai Unió népessége 11,7 százalékkal csökken majd, ami 53 millió főt jelent.

2025-ben az Európai Unió népességét 451,8 millió főre becsülték, miután 2022-ben a Covid–19-járványt követően visszaesés volt megfigyelhető a születésekben. Becslések szerint a népesség a következő három évben növekszik majd, a 2029-es tetőzést követően pedig fokozatosan esni fog, 2100-ra csupán 398,8 millióval fővel számol az Eurostat.

Az Európai Unió népessége, historikus adat (2001-2024), és előrejelzés (2025-2100)
 

A népességfogyás mellett hatalmas problémát jelent az elöregedés is, 2100-ra a gyermekek és fiatalok (0–19 évesek) aránya a társadalmon belül várhatóan 20 százalékról 17 százalékra esik majd, míg a munkaképes korú népesség (20–64 évesek) aránya 58 százalékról 50 százalékra csökken.

Az Európai Unió népességének kor és nemek szerinti összetétele
 

Míg a fiatalok és a munkaképesek aránya csökken, addig az idősek aránya növekszik. A korfa egyértelműen egy öregedő társadalom képét festi le. 

A népesség túlnyomóan 50 év feletti, munkaképes korú emberekből áll, míg a 20 év alatti fiatalok aránya igen alacsony.

Opció lehet a bevándorlás, de nem mindegy honnan és hogyan

A spanyol terv több szempontból is problémás lehet. Egy friss dán kutatás kimutatta, hogy a Közel-Keletről és Észak-Afrikából érkezők, valamint azok leszármazottai jelentősen rontják a bűnelkövetési statisztikákat, míg a a délkelet-ázsiai, például indonéz, thai és vietnámi hátterű, fiatal férfiak bűnelkövetési rátája sok esetben alacsonyabb, mint a befogadó társadalmaké.

Szintén figyelembe kell venni a kibocsátó országban uralkodó körülményeket, mivel az Észak-Afrikából és a Közel-Keletről érkezők túlnyomó része a háborúk miatt, kényszerből kelnek útra, addig a délkelet-ázsiaiak többsége munkavállalás céljából érkezik Európába.

Mindemellett fontos megemlíteni a kulturális és vallási különbségeket is, mivel ezek a tényezők nagyban befolyásolják a munkavállalásra való hajlandóságot, illetve a befogadó társadalmak normáihoz történő igazodást, ami előfeltétele a sikeres integrációnak.

Fontos különbséget tenni a menekültek, valamint a munkavállalás céljából érkezők között. Míg az utóbbi csoporthoz tartozók kontrolláltan és korlátozott számban érkeznek Európába, addig a menekültek a legtöbb esetben tömegesen, valamint a nemzetközi jog vonatkozó rendelkezései értelmében illegálisan lépik át az Európai Unió határait.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
