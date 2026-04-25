Ukrajnában életbe lép a gázellátási B terv

Ukrajna évi 2,1 milliárd köbméterre növelné biometán-termelését 2035-re – jelentette be a Telegramon Denisz Smihal energiaügyi miniszter és első miniszterelnök-helyettes. Az ország jelenleg évi mintegy 110 millió köbméter biometánt tud előállítani, a mennyiség már 2030-ra felfutna egymilliárd köbméterre.

Ukrajna új biometán-üzemeket építene, a meglévőket pedig szükség esetén korszerűsíti (Képünk illusztráció) / Fotó: AC Group

A termelés növelését az ukrán kormány által most jóváhagyott stratégia célozza meg. Megvalósításával

Ukrajna a termék jelentős termelőjévé válna,

nagy mennyiségű biometánt exportálhatna az EU-ba,

erősödne az energiatermelés fenntarthatósága,

és befektetőket vonzana a megújulóenergia-iparába.

A felsorolás Denisz Smihaltól származik az Ukrinform szerint. Mint hangsúlyozta, a 2035-ig szóló programtól remélt uniós export Európát is segítené, hogy megszabaduljon az orosz szénhidrogénektől való függéstől.

A miniszter ez utóbbi feltevése azonban talán kissé túlzó, két okból is.

Az uniós gázpiacnak meglehetősen szerény segítség lenne az évi 2,1 milliárd köbméter ukrán biometánból exportra maradó mennyiség az orosz importtól való elszakadáshoz. Üzleti megfontolásból persze jól jöhet.

A többletbiometánra jó eséllyel magának Ukrajnának is szüksége lesz.

Átalakulóban Ukrajna gázellátása

Az évi 2,1 milliárd köbméteres biometán-termelésnek várhatóan azért lesz meg a helye az ukrán belpiacon, mert keleti szomszédunk évi mintegy 20 milliárd köbméteres földgázigényének egy hányada még mindig külföldről érkezik. Igaz, az ukrán gázigény, vele az importszükséglet tovább mérséklődhet a háborús környezetben, teret engedve a biometán kivitelének. Ám szintén a háború miatt csökkenhet a földgáz belföldi termelése is.

Kisebb ukrajnai gázigény következik abból is, ha lezárul a háború, de területvesztéssel, hiszen akkortól kisebb gazdaságot, kisebb lakosságot kell ellátni. De ez a forgatókönyv is a saját energiatermelés zsugorodásával jár, mert az Oroszország által kiszemelt, megszállt megyék, területek – Donyeck, Luhanszk, Zaporizzsja, Herszon és a Krím – rejtik Ukrajna ásványkincsének mintegy felét, köztük energiahordozókat is.