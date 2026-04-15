A világ két legnépesebb országát szorongatja meg az iráni háború, de az egyik jobban viseli

Az Egyesült Államok Hormuzi-szorosra kivetett blokádja nemcsak Iránt szorongatja, hanem Indiát és Kínát is. A blokáddal az amerikai elnök veszélyezteti törékeny kapcsolatait ezekkel az országokkal – állítja a CNBC, Donald Trump gyakori kritikusa. Mivel az iráni olajexport mintegy 98 százaléka Kínába irányul, és az amerikai blokád miatt a perzsa állam most nem tud neki szállítani, a május közepén esedékes amerikai–kínai csúcstalálkozón keményebb hangnem uralkodhat. Indiát pedig összezavarja Trump a jelentés szerint. India ugyanis azt tapasztalja, hogy az amerikai külpolitika ellentmond a gazdasági érdekeinek.

Az amerikai blokád egyszerre növeli a geopolitikai feszültséget és az energiapiaci bizonytalanságot / Fotó: NurPhoto via AFP

Kína

Az amerikai kormányzat az elmúlt hetekben többször jelezte, hogy stabil kétoldalú kapcsolatra törekszik Kínával, ám a feszültség jelei láthatók. Peking, amely eddig visszafogottan reagált a blokádra, kedden keményebb hangnemre váltott. A külügyminisztérium szóvivője, Kuo Csia-kun veszélyesnek és felelőtlennek nevezte a blokádot, amely szerinte csak tovább fokozza a feszültséget.

Több mint egy hónappal az iráni háború kezdete után Trump a jól ismert eszközhöz nyúlt, amikor 50 százalékos vám kivetésével fenyegette meg Kínát arra az esetre, ha fegyvereket szállít Iránnak. Peking visszautasította a vádakat, alaptalan rágalmaknak és rosszindulatú összekapcsolásnak nevezve azokat. Kína azt is bejelentette, hogy ha Trump beváltja a fenyegetését, akkor arra határozott választ ad.

A blokád – a „felszabadítás napja” vámjaihoz hasonlóan – nem diszkriminatív, minden iráni olajat vásárlóra vonatkozik, nem kifejezetten Kínát célozza – mondta Dan Wang, az Eurasia Group Kína-igazgatója. „Peking diplomáciai szinten tiltakozik, de nem valószínű, hogy komoly megtorló lépéseket tesz.”