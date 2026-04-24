Deviza
EUR/HUF364,43 -0,62% USD/HUF310,95 -0,93% GBP/HUF420,88 -0,42% CHF/HUF396,2 -0,75% PLN/HUF85,88 -0,64% RON/HUF71,64 -0,53% CZK/HUF14,96 -0,6% EUR/HUF364,43 -0,62% USD/HUF310,95 -0,93% GBP/HUF420,88 -0,42% CHF/HUF396,2 -0,75% PLN/HUF85,88 -0,64% RON/HUF71,64 -0,53% CZK/HUF14,96 -0,6%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 872,25 -0,69% MTELEKOM2 492 -0,64% MOL4 100 -3,07% OTP41 610 +0,51% RICHTER13 000 -1,07% OPUS336 +0,9% ANY7 470 +0,27% AUTOWALLIS149 +1,36% WABERERS4 890 +2,3% BUMIX9 244,95 +0,2% CETOP4 423,37 -0,26% CETOP NTR2 774,58 -0,2% BUX133 872,25 -0,69% MTELEKOM2 492 -0,64% MOL4 100 -3,07% OTP41 610 +0,51% RICHTER13 000 -1,07% OPUS336 +0,9% ANY7 470 +0,27% AUTOWALLIS149 +1,36% WABERERS4 890 +2,3% BUMIX9 244,95 +0,2% CETOP4 423,37 -0,26% CETOP NTR2 774,58 -0,2%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Egyesült Királyság
Hormuzi-szoros
Nagy-Brittania
légiközlekedés

Kerozinválság: fogadkozik a brit kormány, hogy az utasok nyugodtan utazhatnak, nincs hiány repülőgép-üzemanyagból

A brit közlekedési minisztérium pénteken nyugtatta meg az utasokat: a légitársaságok egyöntetűen arról számolnak be, hogy repülőgép-üzemanyagból nincs hiány, így az utazási terveket nem kell módosítani. A tárca egyúttal hangsúlyozta, hogy szorosan figyelemmel kíséri a készleteket, és több készenléti terven is dolgozik a Hormuzi-szoros lezárása miatt kialakult helyzetben.
VG/MTI
2026.04.24, 21:43

A brit légitársaságok egyöntetűen arról számolnak be, hogy nincs hiány repülőgép-üzemanyagból, az utasoknak nem kell módosítaniuk utazási terveiket – közölte pénteki tájékoztatásában a londoni közlekedési minisztérium. A tárca szerint repülőgép-üzemanyagból a repülőterek elővásárlásokkal rendszerint tartalékokat képeznek.

Diverse aircraft lands at Barcelon Airport Hormuzi-szoros lezárása: a brit kormány szerint nincs üzemanyaghiány
London szerint van elég repülőüzemanyag a brit repülőtereken / Fotó: NurPhoto via AFP

A Hormuzi-szoros lezárása óta a brit kormány szorosan figyelemmel követi a hazai repülőgépüzemanyag-készleteket, és együttműködik a légitársaságokkal, a repülőterekkel és a üzemanyag-beszállítókkal az utasforgalom folyamatosságának biztosítása végett – hangsúlyozza a közlekedési minisztérium.

A tájékoztatás szerint a tárca számos készenléti terven dolgozik, és London a Hormuzi-szoros szabad hajóforgalmának újbóli megindulását célzó, hosszú távra szóló, működőképes megoldás elérésére összpontosítja erőfeszítéseit. A Hormuzi-szoros a világ legforgalmasabb tengeri kereskedelmi útvonala, amelyen 

a globális nyersolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállítmányok 20 százaléka halad át.

A víziutat az Irán elleni amerikai és izraeli hadműveletek kezdete óta a teheráni rezsim gyakorlatilag zárva tartja, és emiatt a korábbi 73 dollár körüli szintekről jóval 100 dollár fölé emelkedett a globális alaptípusnak tekintett Brent nyersolaj hordónkénti világpiaci ára.

A Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő Londonban bemutatott legutóbbi előrejelzési forgatókönyve szerint a Brent hordójának átlagos árfolyama 2026 egészében elérheti a 120 dollárt, ha a Hormuzi-szoros hat hónapig zárva marad.

Háromhavi zárlat esetére a Fitch londoni elemzői 100 dolláros idei átlagos Brent-árfolyamot várnak, 130 dolláros tetőzéssel és 90 dolláros év végi árfolyammal.

Ez nem lesz sétagalopp: csak aknamentes víznél lehet megtenni a Perzsa-öböl hajóevakuálását
Evakuációs terv kidolgozásán dolgozik a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO), az ENSZ szakosított ügynöksége, mely több száz, az iráni háború óta a Perzsa-öbölben veszteglő hajót érintene. Az IMO képviselője szerint azonban a tervet csak akkor lehet életbe léptetni, ha egyértelmű jelei mutatkoznak a feszültség enyhülésének, és a hajók biztonságosan megközelíthetik a Hormuzi-szorost.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu