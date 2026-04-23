Nincs kifogás: megkapja Ukrajna a 90 milliárd eurós hitelt, átment a 20. szankciós csomag is

Az uniós vezetők ciprusi találkozója előtt több vitatott ügyben is áttörés történt. Brüsszel hónapok óta tartó politikai patthelyzet után lezárta az ukrán hitel és az Oroszország elleni 20. szankciócsomag kérdését is.
Nemes Tamás
2026.04.23, 19:29
Frissítve: 2026.04.23, 20:15

Brüsszelben véglegesen jóváhagyták a régóta vitatott, 90 milliárd eurós hadikölcsönt Ukrajna számára, valamint a 20. szankciós csomagot is elfogadták Oroszországgal szemben. A hosszú ideje elhúzódó lépést épp a ciprusi csúcstalálkozó előtt sikerült meghozni, ahol a blokknak más fontos ügyekkel is foglalkoznia kell: az energiaárak elszállásával és a közel-keleti háború hatásaival.

brüsszel
Zelenszkij hatalmas ajándékot kapott Brüsszeltől: Ukrajnában eleredt a pénzeső, míg Oroszország újabb szankciókat kap / Fotó: NurPhoto via AFP

Megígértük, végrehajtottuk, megvalósítottuk.

Ezzel a mondattal reagált António Costa, az Európai Tanács elnöke az EU friss döntéseire az X-en közzétett bejegyzésében. A politikus szerint az Európai Unió Ukrajnára vonatkozó stratégiája két pillérre épül: Ukrajna megerősítésére, valamint az Oroszországra nehezedő nyomás fokozására.

Costa így örömmel fogadta, hogy mindkét területen lépett a blokk:

  • Feloldották a 90 milliárd eurós hitelt Ukrajna számára, biztosítva a pénzügyi és katonai támogatást 2026–2027-re.
  • Elfogadták a 20. szankciós csomagot Oroszország ellen, csökkentve háborús képességeit.

A tanács elnöke szerint ezzel Európa „szilárdan, egységesen és rendíthetetlenül kiáll Ukrajna mellett”.

 

Brüsszelnek majdnem beletört a bicskája

A pénzügyi csomag hónapok óta politikai viták kereszttüzében állt. A tagállamok között több ponton is komoly nézetkülönbségek alakultak ki, különösen a finanszírozás és a háború gazdasági terhei miatt. A patthelyzet végül csak azt követően oldódott fel, hogy Magyarország visszavonta vétóját a Barátság kőolajvezeték körüli vita lezárását követően.

A kompromisszum részeként Kijev ígéretet tett arra, hogy helyreállítják a magyar és szlovák fél számára kulcsfontosságú orosz olajszállításokat is. Igaz, ennek végrehajtását most nehezíti, hogy az ukrán hadsereg nem sokkal azután, hogy újraindult a Barátság kőolajvezeték, felrobbantotta az egyik legfontosabb orosz olajelosztó állomást.

Hivatalos: nem vétóz Magyarország, mehet a 90 milliárd eurós hitel Ukrajnának

Felgyorsultak a történések a Barátság kőolajvezeték és az Ukrajnának szánt uniós finanszírozás ügyében. Szerda délután kiderült: Orbán Viktor miniszterelnök nem blokkolja tovább a 90 milliárd eurós hitel jóváhagyását.

A döntések időzítése sem véletlen: az EU vezetői hamarosan Cipruson találkoznak, ahol az ukrajnai háború és a közel-keleti válság gazdasági következményei, valamint az energiaárak alakulása is központi téma lesz. A csúcstalálkozón Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vesz, aki a vacsorával egybekötött egyeztetésen ismerteti Kijev prioritásait.

Zelenszkij szerint a most jóváhagyott források kulcsszerepet játszanak Ukrajna túlélésében a következő években. A támogatásból fegyvergyártás, fegyverbeszerzés és az energetikai infrastruktúra helyreállítása is finanszírozható lesz, különösen azután, hogy Oroszország az elmúlt hónapokban jelentős csapásokat mért az ukrán energiarendszerre.

Az Európai Unió végre más problémákra is fókuszál

Az EU vezetői az energiahelyzetet is napirendre tűzték, mivel a kontinens továbbra is erősen kitett a fosszilis energiahordozóknak, az árak emelkedése pedig a közelmúltban újra jelentős gazdasági nyomássá váltak. A bizottság szerint a közel-keleti konfliktus kezdete óta az unió tagállamai mintegy 24 milliárd euróval többet költöttek olaj- és gázimportra.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a közel-keleti térségben zajló háborús fejlemények továbbra is kiszámíthatatlanok. 

Az EU ezért regionális vezetőkkel is egyeztet, köztük Libanon, Egyiptom, Szíria és Jordánia képviselőivel, hogy felmérjék a konfliktus gazdasági és biztonsági hatásait.

Brüsszel közben új energiaügyi lépéseket is fontolgat. A tervek között szerepel az elektromosenergia-adók csökkentése és olyan ösztönzők bevezetése, amelyek gyorsítanák a megújuló energiaforrásokra való átállást. Bár a nap- és szélenergia részaránya nőtt a 2022-es válság óta, a fosszilis függőség csökkentése továbbra is lassan halad, különösen a közlekedés és a lakossági fűtés területén.

Az ukrán kérdések rendezésével így az uniós vezetés remélhetőleg elkezd dolgozni azon, hogy valódi választ adjon a közel-keleti válság hatásaira, amelyek már most katasztrofális károkat okoztak az európai gazdaságnak.

Teljesen érthetetlen: Ukrajna megnyitotta a Barátságot, aztán lebombázta a vezeték egyik csomópontját – Zelenszkijnek van mit megmagyaráznia

Alig néhány órával azt megelőzően, hogy a Mol bejelentette a Barátság-vezetéken történő szállítás újraindulását, ukrán drónok csapást mértek a rendszer egyik legfontosabb oroszországi csomópontjára, amely több olajtárolóból áll össze. A Barátság-vezeték és a közvetlenül ahhoz kapcsolható infrastruktúra elleni támadás azért különösen nehezen értelmezhető, mert Kijev éppen az olajtranzit helyreállításával próbálta elérni a számára létfontosságú, 90 milliárd eurós uniós hitel felszabadítását.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu