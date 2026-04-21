Debrecenben óriásgyárat építenek, mindenkinek az ő részvényük kell – bombasiker született

Miközben Debrecenben már épül a világ egyik legnagyobb akkumulátorgyártójának európai zászlóshajója, a befektetők is egyre nagyobb összegeket tesznek a vállalatra: a kínai CATL legújabb részvényértékesítése több mint kétszeres túljegyzéssel zárult, annak ellenére, hogy a papír árfolyama idén már több mint 20 százalékot emelkedett. Ez jól mutatja, hogy a piac továbbra is bőséges növekedési potenciált lát az akkumulátoróriásban, amelynek magyarországi beruházása is stratégiai jelentőségű.

A CATL hétfőn 58 millió részvényt adott el, a teljes részvényállomány 1,27 százalékát. A papírokat darabonként 410,34 jüanos áron értékesítették, összesen 23,8 milliárd jüanért, vagyis mintegy 3,6 milliárd dollárért (nagyjából 1290 milliárd forintért). Az ár ugyan 5,1 százalékkal alacsonyabb volt a piaci szintnél, de ez még így is kedvezőbb, mint a tavaly novemberi hasonló ügylet, amikor 6,9 százalékos diszkonttal kellett értékesíteni – írja a Bloomberg.

A befektetői érdeklődés különösen erős volt: ötven intézményi befektető jelentkezett a csomagra, a kereslet pedig több mint kétszeresen haladta meg a kínálatot.

A bejelentés után a CATL részvényei Hongkongban több mint 6 százalékos emelkedéssel új történelmi csúcsra kerültek, és a sencseni tőzsdén is majdnem 4 százalékos pluszban jártak.

A kínai technológiai és akkumulátorgyártó cégek részvényei az elmúlt egy évben rendkívül erős ralit futottak. A ChiNext index például 87 százalékot emelkedett egy év alatt, és 11 éves csúcsra jutott. Az energiatárolási szektor lendületét most tovább erősíti a közel-keleti geopolitikai feszültség, amely az olajárak emelkedésén keresztül ismét felértékelte az alternatív energiatárolási megoldásokat.

A debreceni CATL-gyár a magyar gazdaságra is nagy hatással lehet

A CATL esetében a piaci optimizmus nemcsak a részvényekben, hanem a globális terjeszkedésben is jól látható. A kínai vállalat Debrecenben építi második európai akkumulátorgyárát , amely a cég egyik legnagyobb külföldi beruházása: a projekt értéke 7,34 milliárd euró, vagyis közel 3000 milliárd forint. A 100 gigawattórásra tervezett kapacitású üzem három ütemben valósul meg, és teljes kiépülése után a kontinens egyik legnagyobb akkumulátorgyára lehet. A CATL korábban egyértelművé tette, hogy a debreceni gyár elsősorban az európai autógyártók – köztük a BMW, a Mercedes-Benz és a Volkswagen csoport – ellátását szolgálhatja, ami különösen fontos a német autóipari láncok szempontjából.