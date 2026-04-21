Ettől Putyin is elszörnyed, bevetik a győzhetetlen tankot: a britek szerint az első, amely a drónokat is kivédi

A brit hadsereg új Challenger 3-as harckocsijai felülmúlják bármelyik orosz páncélost – ezt állítják a brit védelmi minisztérium illetékesei. A fejlesztők szerint a tank fejlett védelmi rendszerei képesek megbirkózni a dróntámadásokkal, amelyek az ukrajnai harcmezőn már számos páncélost harcképtelenné tettek, miközben az új moduláris páncélzat nagyobb ütésállóságot biztosít, mint bármely korábbi brit harckocsié.

Összesen 148 darab Challenger 3 készül / Fotó: AFP

Állításuk szerint az új fegyverzet, köztük az L55A1 120 milliméteres sima csövű ágyú bármilyen ellenséges tankot képes kiiktatni. Ez az ágyú a korábbi Challenger 2-es bordázott csövű 120 milliméteres löveg továbbfejlesztése, és jelentősen növeli a tűzerőt. Így a brit hadsereg most már használhatja a legmodernebb NATO-lőszereket, amelyek korábban nem álltak rendelkezésére.

A The Telegraph exkluzív betekintést kapott a shropshire-i Telfordban működő gyárba, ahol a mérnökök éppen a hadsereg új Challenger 3-asait építik. A 148 darabos flottát a német-brit közös vállalkozás, a Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) készíti. „A Challenger 3 minden jelenlegi védelmet és páncélzatot felülmúl” – mondta Nick Berchem, az RBSL-nél dolgozó, harmincéves harckocsi-parancsnoki múlttal rendelkező nyugalmazott tiszt.

A járművet sokan az orosz tank, a T–14 Armata legújabb nyugati riválisának tartják. Az Armata évek óta fejlesztés alatt áll, és csak néhányat állítottak hadrendbe. Helyette továbbra is a régi szovjet típusok – T–72, T–80, T–90 – alkotják az orosz hadsereg gerincét.

Modernizálták a Challenger 2 tankokat

A Challenger 3 a közel három évtizede szolgálatban álló Challenger 2-esek átalakításával készül. Eddig hét darab készült el, a nyolcadik már úton van. Az első tankok jövőre állnak hadrendbe, és három ezredben – a King’s Royal Hussars, a Queen’s Royal Hussars és a Royal Tank Regiment – szolgálnak majd.

A tankok darabonként körülbelül hatmillió fontba kerülnek. A 66 tonnás Challenger 3 maximális sebessége 60 kilométer per óra, kissé gyorsabb elődjénél. Dízelmotorja 1200 lóerős, és tankolás nélkül körülbelül 480 kilométert képes megtenni. Új tornyot, páncélzatot, javított felfüggesztést, lézeres fenyegetésjelzőket és izraeli gyártmányú aktív védelmi rendszert kapott, amely 360 fokos védelmet nyújt páncéltörő rakéták, gránátok és drónok ellen.