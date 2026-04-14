Hosszú Covid: minden ötödik dolgozót érinthet és százmilliárdos gazdasági terhet is jelenthet
Hat éve kezdődött a Covid–19-járvány, amely hamar világszintű pandémiává nőtte ki magát. A túlélők gyakran egészségügyi ártalmakkal kerültek ki, s a szövődmények gazdasági számban mérhetők még a következő évtizedben is. A hosszú Covid ugyanis világszerte nagyjából minden ötödik dolgozó munkaképességére kihat – írja az Euronews a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tanulmányára hivatkozva.
A Covid–19-világjárvány miatt még sokáig lesznek, akik nem tudnak százszázalékosan teljesíteni a munkában
A betegség nemcsak az egyének egészségére és mindennapi életére van komoly hatással, hanem terhet jelent az egészségügyi rendszereknek és a gazdaságoknak is.
A főként fejlett országokat tömörítő nemzetközi szervezet több forgatókönyvet is felvázolt arra, hogy mekkora összegekbe kerülhetnek a koronavírus szövődményei.
A jelentés szerint csak a betegség kezelésének közvetlen egészségügyi költségei legalább 2035-ig magasak maradnak, évi mintegy 9,5 milliárd euró körül. Ugyanakkor a hosszú Covid várhatóan olyan széles körű következményekkel jár, amelyekről még nincs teljes tudásunk.
Az optimista feltételezések szerint 2035-ig csak a bruttó hazai termék (GDP) elenyésző része mehet a levesbe, ám a reálisabb forgatókönyvek már évi 0,1-0,2 százalékos veszteséggel számolnak, ami megegyezik Hollandia vagy Spanyolország teljes éves egészségügyi költségvetésével.
A legfrissebb becslések szerint a hosszú Covid a következő évtizedben évente 58,54 és 115,3 milliárd euró közötti költséget okozhat a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet részes államaiban, azaz a 38 OECD-országban. Ide tartozik 21 uniós tagállam, köztük Magyarország is.
A SARS-CoV-2-fertőzés gazdasági hatásai
A hosszú Covid az alapvető tünetein túl számos krónikus betegség – például szív- és érrendszeri problémák, cukorbetegség, idegrendszeri károsodások és autoimmun betegségek – kialakulásának kockázatát növeli, ami a jövőben tovább emeli az egészségügyi rendszerek terheit és a költségeket.
Emellett a hosszú Covid a gyermekek fejlődését és tanulmányi eredményeit is befolyásolhatja. Ezek a tényezők még nem jelentek meg a gazdasági előrejelzésekben.
A hosszú Covidban szenvedő betegek a járvány kezdete után öt évvel is tömegesen esnek ki a munkaerőpiacról, hiányoznak a munkából, vagy csökkent teljesítménnyel dolgoznak egészségi állapotuk miatt.
Kutatások szerint a betegség a fertőzöttek mintegy ötödénél okoz foglalkoztatási problémákat.
A hosszú Covidban szenvedő betegek munkaerőpiaci elhelyezkedésére kormányzati stratégia szükséges
Jelenleg csak Ausztria, Belgium, Franciaország, Németország, Luxemburg és Hollandia rendelkezik olyan tervekkel, amelyek egy adott klinikai problémával küzdő betegek ellátásának fő lépéseit rögzítik – mutat rá a jelentés, amely szerint kulcsfontosságú a diagnózis, a kezelés és az egészségügyi ellátás megerősítése, valamint a szociális támogatás, hogy javuljon a betegek állapota, elősegítsék a munkaerőpiacra való visszatérésüket, és csökkentsék a gazdasági veszteségeket.
Például az Egyesült Királyságban végzett kutatások szerint a munkahelyi rugalmasság alapvető fontosságú a hosszú Coviddal élők támogatásában: ide tartozik a rugalmas munkaidő, az otthoni munkavégzés és a támogató munkahelyi kultúra kialakítása.
„A hosszú Covid folyamatos terhe elsősorban a munkaerőpiaci részvétel csökkenéséből és a termelékenység visszaeséséből fakad, ami szélesebb makrogazdasági hatást tükröz, nem pusztán egészségügyi kiadásokat” – írják a szerzők, amivel rávilágítanak, hogy a hosszú Covid több, mint sima krónikus betegség, ahol a költségek nagy része egészségügyi kiadásokból és informális gondozásból adódik.
Mi az a hosszú Covid ?
A vírus szinte minden szervet károsíthat, és tünetek széles spektrumát okozhatja. Ezek közül talán a legismertebbek az agyköd, az általános fájdalom és fáradtság.
A hosszú Covid világszerte emberek millióit érinti. Bár az EU és az OECD országaiban a következő tíz évben várhatóan a lakosság kevesebb mint 1 százalékát érinti majd, 2021-ben mintegy 75 millió ember szenvedett tőle.
2021-ben Kelet- és Közép-Európa egyes részei voltak a leginkább érintettek. Magyarországon egy kisvársonyi lakos belehalt a szövődményekbe.
2026-ban Bulgáriában körülbelül 1,1 millió, Magyarországon 1,4 millió, Csehországban pedig 1,2 millió ember él hosszú Coviddal.
